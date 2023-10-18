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2835 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي اليوم

10/18/2023 2:35:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2835 طنا، منها 1797 طن خضار، و819طن فواكه، و217 طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و50، والبطاطا بين 40 و60، والبندورة بين 10 و30، والجزر بين 50 و70، والخيار بين 20 و40، والزهرة بين 20 و30، والليمون بين 30 و50، والموز البلدي بين 50 و65 قرشا.
--(بترا)
رح/رق
18/10/2023 16:01:19

MENAFN18102023000117011021ID1107266262

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