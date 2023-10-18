الجامعة العربية تدعو للتصدي لأي فكر يسعى لتهجير الشعب الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 18 تشرين الأول (بترا)- أكدت الجامعة العربية ضرورة التحرك على مختلف الجبهات إقليمياً ودولياً، للتأكيد على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، والتصدي لأي فكر يسعى لتهجير الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط ،اليوم الأربعاء، مع وفد الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام المستشار جمال رشدي، بأن أبو الغيط اكد خلال اللقاء أهمية فتح طرق ومعابر آمنة لوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح المتحدث، أن أبو الغيط دان أعمال العنف والقتل التي تستهدف المدنيين، والعمل على ترسيخ التمسك بالحق في الحياة وبكل مفاهيم حقوق الإنسان المتراكمة منذ ما يزيد على قرن من الزمن، على أن يكون تطبيق المعايير الخاصة بحقوق الإنسان بمفهوم لا يفرق بين مواطن دولي من درجة أولى ومواطن آخر من درجة ثانية.

كما أثنى الأمين العام على مقترح الشبكة، بشأن ضرورة دعم التحرك الفلسطيني في المحكمة الجنائية الدولية، والتأكيد من خلال الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان على ضرورة وقف المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، خاصة وأن نقل سكان المجتمعات ليس وضعا عاديا بل هو زرع لجذور صدام جديد.

--(بترا)

ن ا/ ف م/ف ق

18/10/2023 15:58:19