الأمير راشد يلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18تشرين الأول (بترا)- استقبل سمو الأمير راشد بن الحسن، رئيس مجلس أمناء الهيئة الخيرية الهاشمية ومستشار جلالة الملك، اليوم الأربعاء، مستشار خادم الحرمين الشريفين، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.
وأكد الجانبان خلال اللقاء، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في عمان نايف بن بندر السديري، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وتم مناقشة مجالات التعاون والتطرق إلى إدامة المشاريع الإنسانية في الأردن، وسبل تقديم العون والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية خاصة في ظل الظروف الراهنة الصعبة.
وعرض الربيعة لمشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية التي تنفذ في الأردن.
--(بترا)
ن ح/اح
18/10/2023 15:51:34
MENAFN18102023000117011021ID1107266260
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