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الأمير راشد يلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

10/18/2023 2:35:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18تشرين الأول (بترا)- استقبل سمو الأمير راشد بن الحسن، رئيس مجلس أمناء الهيئة الخيرية الهاشمية ومستشار جلالة الملك، اليوم الأربعاء، مستشار خادم الحرمين الشريفين، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.
وأكد الجانبان خلال اللقاء، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في عمان نايف بن بندر السديري، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وتم مناقشة مجالات التعاون والتطرق إلى إدامة المشاريع الإنسانية في الأردن، وسبل تقديم العون والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية خاصة في ظل الظروف الراهنة الصعبة.
وعرض الربيعة لمشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية التي تنفذ في الأردن.
--(بترا)
ن ح/اح
18/10/2023 15:51:34

MENAFN18102023000117011021ID1107266260

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