الصين تدين الهجوم على المستشفى المعمداني بغزة
التاريخ
10/18/2023 2:35:17 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا)- دانت الصين الهجوم الإسرائيلي على المستشفى الأهلي المعمداني العربي في غزة ، والذي اسفره عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.
ودعت الصين بحسب بيان وزعته السفارة الصينية في عمان اليوم الأربعاء، إلى وقف إطلاق النار فورا، وبذل كل جهد لحماية المدنيين وتجنب الكوارث الإنسانية.
--(بترا)
ص خ/ف م/ف ق
18/10/2023 15:50:59
MENAFN18102023000117011021ID1107266259
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