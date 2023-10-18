الصين تدين الهجوم على المستشفى المعمداني بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)- دانت الصين الهجوم الإسرائيلي على المستشفى الأهلي المعمداني العربي في غزة ، والذي اسفره عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

ودعت الصين بحسب بيان وزعته السفارة الصينية في عمان اليوم الأربعاء، إلى وقف إطلاق النار فورا، وبذل كل جهد لحماية المدنيين وتجنب الكوارث الإنسانية.

--(بترا)

ص خ/ف م/ف ق

18/10/2023 15:50:59