المعايعة يدعو البرلمانات العربية لموقف موحد رفضاً للعدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول-(بترا)- قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور عبد الرحيم المعايعة، إن ما يقوم به الكيان الغاصب في قطاع غزة، هو جريمة حرب مارس فيها المحتل شتى صنوف التعذيب والدمار والتنكيل بحق شعب أعزل.

وأضاف المعايعة خلال مشاركته على رأس وفد برلماني اردني بأعمال المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة العراقية بغداد اليوم الأبعاء، إن جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد لطالما حذرا من خطورة الإنكار للحق الفلسطيني، ومغبة عدم تحقيق السلام الشامل وفق حل الدولتين، ذلك أن هذا الإنكار والتخاذل الدولي من شأنه إبقاء المنطقة على صفيح من التوتر والغليان، وسوف تمتد آثاره إن استمر هذا الصمت إلى العالم برمته.

وقال، "الأيام ستبرهن صحة الموقف الأردني، الذي ما انفك ينادي بصوت العقل والحكمة إلى لجم ممارسات المحتل، التي لم يسلم منها حجر ولا بشر ولا شجر، فتمادى في بناء المستوطنات، وانتهاك المقدسات، والزج بالأبرياء في السجون والمعتقلات".

ودعا المعايعة البرلمانات العربية إلى مساندة الموقف الأردني الذي عبر عنه جلالة الملك عبد الله الثاني، منذ بداية العدوان على غزة، واتخاذ مواقف واضحة، متطلعاً إلى أن يتم تضمينها في البيان الختامي للمؤتمر، وعلى رأسها تضافر الجهود الدولية لوقف الحرب والعمل على فتح ممرات إنسانية عاجلة بهدف إدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، وحماية المدنيين، والتنبه لخطورة محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني في غزة أو في الضفة الغربية، ورفض أي محاولة لترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين.

ودعا الى مخاطبة البرلمانات الدولية لتعرية المحتل وما يقوم به من ممارسات عقاب جماعي لسكان قطاع غزة، ودعم الموقف الأردني في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس عبر الوصاية الهاشمية على المقدسات، وإطلاق حملات للتبرع بالمال والدم عبر المؤسسات المعنية في كل بلد، والضغط بكل الوسائل من أجل إيصالها للأهل في غزة.

وأكد ضرورة تبني خطاب إعلامي عربي يظهر تضحيات ومعاناة الشعب الفلسطيني وتعرية الجرائم التي يرتكبها الكيان المحتل بحق المدنيين العزل بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ، واستهدافه للمستشفيات والمراكز الصحية والمساجد والمدارس.

وضم الوفد الاردني المشارك في المؤتمر مساعد رئيس مجلس النواب ميادة شريم والعين محمد خير العبابنة والعين عبدالله المطر والنواب علي الطراونة، محمد تيسير بني ياسين، وعلي الطراونة.

--(بترا)

م خ/م د/اح

18/10/2023 15:39:25