مصر تعلن الحداد العام على أرواح ضحايا المستشفى المعمدانى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 18 تشرين الأول (بترا )- أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحداد العام على أرواح الأبرياء الذين قضوا في جريمة قصف المستشفى الأهلى المعمدانى بقطاع غزة، وذلك في جميع أنحاء الجمهورية ولمدة ثلاثة أيام.
وأعلنت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، تعليق كل أنشطة الوزارة، لمدة ثلاثة أيام حدادًا على أرواح الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني، وضحايا قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة.
وقررت الكيلاني، تأجيل إقامة فعاليات الُنسخة الخامسة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدُولي، والذي كان من المُقرر إقامته في الفترة من 15 إلى 24 تشرين الثاني المقبل .
وكانت الكيلاني قررت أيضا تأجيل إقامة فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والتي كان من المقرر أن تُنظمه دار الأوبرا المصرية خلال الفترة من 24 تشرين الأول الجاري حتى 2 تشرين الثاني المُقبل، على أن يُحدد الموعدُ الجديدُ لاحقًا.
--(بترا)
ن ا / ف م/اح
18/10/2023 15:30:40
MENAFN18102023000117011021ID1107266257
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