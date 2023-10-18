مصر تعلن الحداد العام على أرواح ضحايا المستشفى المعمدانى

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 18 تشرين الأول (بترا )- أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحداد العام على أرواح الأبرياء الذين قضوا في جريمة قصف المستشفى الأهلى المعمدانى بقطاع غزة، وذلك في جميع أنحاء الجمهورية ولمدة ثلاثة أيام.

وأعلنت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، تعليق كل أنشطة الوزارة، لمدة ثلاثة أيام حدادًا على أرواح الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني، وضحايا قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة.

وقررت الكيلاني، تأجيل إقامة فعاليات الُنسخة الخامسة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدُولي، والذي كان من المُقرر إقامته في الفترة من 15 إلى 24 تشرين الثاني المقبل .

وكانت الكيلاني قررت أيضا تأجيل إقامة فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والتي كان من المقرر أن تُنظمه دار الأوبرا المصرية خلال الفترة من 24 تشرين الأول الجاري حتى 2 تشرين الثاني المُقبل، على أن يُحدد الموعدُ الجديدُ لاحقًا.

--(بترا)

ن ا / ف م/اح

18/10/2023 15:30:40