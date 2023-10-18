الصحفيين الأردنيين تدعو لوقفات تضامنية مع غزة الأحد المقبل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا)- قرر مجلس نقابة الصحفيين دعوة الزميلات والزملاء إلى تنفيذ وقفات تضامنية مع أهلنا في قطاع غزة أمام مؤسساتهم الصحفية والإعلامية يوم الأحد المقبل الساعة 12 ظهرا، ضمن سلسلة فعاليات مجدولة قرر المجلس تنفيذها.
وحث المجلس في جلسة عقدها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة الزميلات والزملاء الصحفيين والإعلاميين والكوادر الإدارية والفنية في المؤسسات الصحفية والإعلامية المشاركة بالوقفات التي ستنفذ بالتزامن.
كما قرر المجلس تنسيق الدعوة لوقفات تضامنية أمام مقر النقابة الرئيسي، وأمام فرعي الشمال والجنوب، وسيجري تحديد يوم وساعة تنفيذ هذه الوقفات المتزامنة لاحقا.
وستعقد في مسرح النقابة سلسلة من الندوات التفاعلية السياسية والاقتصادية والإعلامية والقانونية (القانون الدولي) والثقافية تركز على الاحتلال وجرائمه وتداعيات ومآلات ما يجري فلسطينيا وإقليميا ودوليا.
وجدد مجلس النقابة في جلسته إدانة حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتواطؤ الدولي مع الاحتلال وصمته على جرائمه.
--(بترا)
م ف/ف ق
18/10/2023 15:25:42
MENAFN18102023000117011021ID1107266256
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