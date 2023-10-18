الصحفيين الأردنيين تدعو لوقفات تضامنية مع غزة الأحد المقبل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)- قرر مجلس نقابة الصحفيين دعوة الزميلات والزملاء إلى تنفيذ وقفات تضامنية مع أهلنا في قطاع غزة أمام مؤسساتهم الصحفية والإعلامية يوم الأحد المقبل الساعة 12 ظهرا، ضمن سلسلة فعاليات مجدولة قرر المجلس تنفيذها.

وحث المجلس في جلسة عقدها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة الزميلات والزملاء الصحفيين والإعلاميين والكوادر الإدارية والفنية في المؤسسات الصحفية والإعلامية المشاركة بالوقفات التي ستنفذ بالتزامن.

كما قرر المجلس تنسيق الدعوة لوقفات تضامنية أمام مقر النقابة الرئيسي، وأمام فرعي الشمال والجنوب، وسيجري تحديد يوم وساعة تنفيذ هذه الوقفات المتزامنة لاحقا.

وستعقد في مسرح النقابة سلسلة من الندوات التفاعلية السياسية والاقتصادية والإعلامية والقانونية (القانون الدولي) والثقافية تركز على الاحتلال وجرائمه وتداعيات ومآلات ما يجري فلسطينيا وإقليميا ودوليا.

وجدد مجلس النقابة في جلسته إدانة حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتواطؤ الدولي مع الاحتلال وصمته على جرائمه.

--(بترا)

م ف/ف ق

18/10/2023 15:25:42