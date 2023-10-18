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مؤتة: ورشة توعوية حول الأمن السيبراني

10/18/2023 2:35:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الكرك 18 تشرين الأول (بترا)- محمد العساسفة- نظمت كلية الهندسة في جامعة مؤتة اليوم الأربعاء، ورشة توعوية حول " الأمن السيبراني والمخاطر الناتجة عن الهجمات السيبرانية وكيفية التصدي لها" بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني ومديرية الأمن العام / وحدة الجرائم الإلكترونية.
وقال عميد كلية الهندسة الدكتور جمال بني سلامة، إن الورشة التي رعاها رئيس الجامعة الدكتور سلامة النعيمات، تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الأمن السيبراني والإحاطة بالتهديدات السيبرانية الأكثر تداولًا وطرق التعامل معها.
بدوره، قال مدير مركز الأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة إن الجريمة السيبرانية المنظمة ازدهرت في السنوات الأخيرة، وأصبحت صناعة بحد ذاتها تقدر بمليارات الدولارات، تتسبب بخسائر اقتصادية فادحة تم تقديرها عام 2021 بـ 6 تريليون دولار، مشيرا إلى أن أعمال القرصنة والجريمة السيبرانية تطورت لدرجة كبيرة.
وأكد أهمية التوعية بقضايا الأمن السيبرانية لمواجهة التهديدات والمخاطر المتأتية من الانفتاح الرقمي والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في جميع مناحي الحياة، لافتا إلى أن 80 بالمئة من المخاطر السيبرانية هي بسبب أخطاء بشرية ناتجة عن عدم الوعي أو عدم المعرفة والجهل بأساسيات التعامل مع الأنترنت.
وتضمنت الورشة، محاور تتعلق بالممارسات الأمنية الصحية والأمن السيبراني في عالم الميتافيرس، ومسابقة طلابية بإعداد من المركز الوطني للأمن السيبراني، وفقرة تحدثت عن آلية عمل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام.
--(بترا)
م ع/م ف/ف ق
18/10/2023 15:03:24

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