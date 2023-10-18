مؤتة: ورشة توعوية حول الأمن السيبراني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 18 تشرين الأول (بترا)- محمد العساسفة- نظمت كلية الهندسة في جامعة مؤتة اليوم الأربعاء، ورشة توعوية حول " الأمن السيبراني والمخاطر الناتجة عن الهجمات السيبرانية وكيفية التصدي لها" بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني ومديرية الأمن العام / وحدة الجرائم الإلكترونية.
وقال عميد كلية الهندسة الدكتور جمال بني سلامة، إن الورشة التي رعاها رئيس الجامعة الدكتور سلامة النعيمات، تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الأمن السيبراني والإحاطة بالتهديدات السيبرانية الأكثر تداولًا وطرق التعامل معها.
بدوره، قال مدير مركز الأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة إن الجريمة السيبرانية المنظمة ازدهرت في السنوات الأخيرة، وأصبحت صناعة بحد ذاتها تقدر بمليارات الدولارات، تتسبب بخسائر اقتصادية فادحة تم تقديرها عام 2021 بـ 6 تريليون دولار، مشيرا إلى أن أعمال القرصنة والجريمة السيبرانية تطورت لدرجة كبيرة.
وأكد أهمية التوعية بقضايا الأمن السيبرانية لمواجهة التهديدات والمخاطر المتأتية من الانفتاح الرقمي والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في جميع مناحي الحياة، لافتا إلى أن 80 بالمئة من المخاطر السيبرانية هي بسبب أخطاء بشرية ناتجة عن عدم الوعي أو عدم المعرفة والجهل بأساسيات التعامل مع الأنترنت.
وتضمنت الورشة، محاور تتعلق بالممارسات الأمنية الصحية والأمن السيبراني في عالم الميتافيرس، ومسابقة طلابية بإعداد من المركز الوطني للأمن السيبراني، وفقرة تحدثت عن آلية عمل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام.
--(بترا)
م ع/م ف/ف ق
18/10/2023 15:03:24
MENAFN18102023000117011021ID1107266254
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