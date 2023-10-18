الاستهلاكية المدنية تنظم حملة للتبرع بالدم لأهالي غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)- نظمت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، بالتعاون مع مديرية المركز الوطني لبنك الدم التابع لوزارة الصحة، اليوم الأربعاء، حملة للتبرع بالدم تحت عنوان (تبرع بالدم.. وانقذ أهلك في غزه)، شارك فيها حوالي 150 موظفاً وموظفة في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة عبر سيارة متنقلة.

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة، إن المؤسسة أطلقت هذه الحملة تحقيقاً للمسؤولية المجتمعية المتمثلة بالوقوف مع الأهل في قطاع غزة، لما يتعرض له القطاع من عدوان غاشم وتصعيد عسكري إسرائيلي عنيف.

وبين أن المؤسسة وفرت كافة التسهيلات لإنجاح الحملة، حيث تم التعميم على جميع المديريات والأقسام في المؤسسة لحث الموظفين على المشاركة في الحملة والتبرع بالدم، كما تم تشكيل لجنة للإشراف والتنظيم والترتيب لهذه الحملة.

--(بترا)





م ف/رق

18/10/2023 15:02:37