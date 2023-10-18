الاستهلاكية المدنية تنظم حملة للتبرع بالدم لأهالي غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا)- نظمت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، بالتعاون مع مديرية المركز الوطني لبنك الدم التابع لوزارة الصحة، اليوم الأربعاء، حملة للتبرع بالدم تحت عنوان (تبرع بالدم.. وانقذ أهلك في غزه)، شارك فيها حوالي 150 موظفاً وموظفة في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة عبر سيارة متنقلة.
وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة، إن المؤسسة أطلقت هذه الحملة تحقيقاً للمسؤولية المجتمعية المتمثلة بالوقوف مع الأهل في قطاع غزة، لما يتعرض له القطاع من عدوان غاشم وتصعيد عسكري إسرائيلي عنيف.
وبين أن المؤسسة وفرت كافة التسهيلات لإنجاح الحملة، حيث تم التعميم على جميع المديريات والأقسام في المؤسسة لحث الموظفين على المشاركة في الحملة والتبرع بالدم، كما تم تشكيل لجنة للإشراف والتنظيم والترتيب لهذه الحملة.
--(بترا)
م ف/رق
18/10/2023 15:02:37
MENAFN18102023000117011021ID1107266253
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