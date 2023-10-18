الصليب الأحمر: 60 طنا من المساعدات وفريق طبي بانتظار السماح بدخولهم إلى غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول(بترا)- قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنه تم تعبئة قافلة تحمل 60 طنا من المساعدات، ومواد طبية بانتظار السماح بدخولها لقطاع غزة.
وأضافت في بيان اليوم الأربعاء، أنه يوجد فريق جراحي من 4 أشخاص، بما في ذلك كبير الجراحين، وجراح العظام، وطبيب التخدير، وممرضة على أهبة الاستعداد لدعم المستشفيات المكتظة في القطاع للتعامل مع تدفق الجرحى.
وقال كبير الجراحين في اللجنة الدولية، "توم بوتوكار": "نعلم جميعا أن الوضع في غزة سيء للغاية، مشيرا إلى أن اللجنة لها دور في مساعدة هؤلاء الأشخاص في معاناتهم، إذ أن الوضع في القطاع صعب لوجود عدد كبير من المصابين، والأزمة الإنسانية التي تتكشف الآن هي على نطاق أوسع بكثير.
وأشار إلى أن المستشفيات في غزة على حافة الانهيار، جراء انقطاع الكهرباء، وقلة الطعام والماء، ما يتطلب مستوى الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن أعمال العنف إغاثة إنسانية مستدامة.
--(بترا)
ص خ/م ف/ف ق
18/10/2023 14:45:48
MENAFN18102023000117011021ID1107266252
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