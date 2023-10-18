الصليب الأحمر: 60 طنا من المساعدات وفريق طبي بانتظار السماح بدخولهم إلى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول(بترا)- قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنه تم تعبئة قافلة تحمل 60 طنا من المساعدات، ومواد طبية بانتظار السماح بدخولها لقطاع غزة.

وأضافت في بيان اليوم الأربعاء، أنه يوجد فريق جراحي من 4 أشخاص، بما في ذلك كبير الجراحين، وجراح العظام، وطبيب التخدير، وممرضة على أهبة الاستعداد لدعم المستشفيات المكتظة في القطاع للتعامل مع تدفق الجرحى.

وقال كبير الجراحين في اللجنة الدولية، "توم بوتوكار": "نعلم جميعا أن الوضع في غزة سيء للغاية، مشيرا إلى أن اللجنة لها دور في مساعدة هؤلاء الأشخاص في معاناتهم، إذ أن الوضع في القطاع صعب لوجود عدد كبير من المصابين، والأزمة الإنسانية التي تتكشف الآن هي على نطاق أوسع بكثير.

وأشار إلى أن المستشفيات في غزة على حافة الانهيار، جراء انقطاع الكهرباء، وقلة الطعام والماء، ما يتطلب مستوى الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن أعمال العنف إغاثة إنسانية مستدامة.

--(بترا)

ص خ/م ف/ف ق

18/10/2023 14:45:48