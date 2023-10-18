اشتية يطالب الصليب الأحمر بالتدخل لإيصال الأدوية والكهرباء والمياه إلى غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 18 تشرين الأول (بترا) - طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل لعلاج أكثر من 12 ألف جريح في قطاع غزة الذي يعاني من نقص التجهيزات الطبية في المستشفيات.
جاء ذلك خلال لقاء اشتية ممثل ومدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين جان فيليب، اليوم الأربعاء في مكتبه بمدينة رام الله وبحث معه سبل إقامة مستشفى ميداني للصليب الأحمر في قطاع غزة، داعيا "الصليب الأحمر" إلى التحرك العاجل في وقت تعاني فيه مستشفيات غزة في ظل الحصار من نقص الطواقم والمعدات".
وندد رئيس الوزراء الفلسطيني باستمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة الذي يستهدف المدنيين والذي راح ضحيته أكثر من 3 آلاف فلسطيني، كما ندد بالمجزرة التي ارتكبها حين استهدف المستشفى المعمداني، مشددا على ضرورة وقف العدوان فورا، وتوفير مسارات لنقل المساعدات واستعادة خدمات المياه والكهرباء.
وحذر اشتية من الكارثة الإنسانية المتسارعة في غزة بسبب نفاد مخزون الوقود في المستشفيات، لافتا إلى بذل كل الجهود للتنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة فور سماح إسرائيل بذلك.
وقال، إن الأولوية لإيصال الأدوية والكهرباء والمياه إلى القطاع، مؤكدا وجوب البحث عن الجرحى وإجلائهم وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
من جانبه، أعرب ممثل الصليب الأحمر عن الجاهزية لإدخال مستشفى ميداني للعمل في قطاع غزة، مشيرا الى أن مساعدات طبية جاهزة للدخول إلى القطاع في حال سماح إسرائيل بذلك .
--(بترا)
م ف/اح
18/10/2023 14:38:36
MENAFN18102023000117011021ID1107266251
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