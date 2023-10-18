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اشتية يطالب الصليب الأحمر بالتدخل لإيصال الأدوية والكهرباء والمياه إلى غزة

10/18/2023 2:34:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 18 تشرين الأول (بترا) - طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل لعلاج أكثر من 12 ألف جريح في قطاع غزة الذي يعاني من نقص التجهيزات الطبية في المستشفيات.
جاء ذلك خلال لقاء اشتية ممثل ومدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين جان فيليب، اليوم الأربعاء في مكتبه بمدينة رام الله وبحث معه سبل إقامة مستشفى ميداني للصليب الأحمر في قطاع غزة، داعيا "الصليب الأحمر" إلى التحرك العاجل في وقت تعاني فيه مستشفيات غزة في ظل الحصار من نقص الطواقم والمعدات".
وندد رئيس الوزراء الفلسطيني باستمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة الذي يستهدف المدنيين والذي راح ضحيته أكثر من 3 آلاف فلسطيني، كما ندد بالمجزرة التي ارتكبها حين استهدف المستشفى المعمداني، مشددا على ضرورة وقف العدوان فورا، وتوفير مسارات لنقل المساعدات واستعادة خدمات المياه والكهرباء.
وحذر اشتية من الكارثة الإنسانية المتسارعة في غزة بسبب نفاد مخزون الوقود في المستشفيات، لافتا إلى بذل كل الجهود للتنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة فور سماح إسرائيل بذلك.
وقال، إن الأولوية لإيصال الأدوية والكهرباء والمياه إلى القطاع، مؤكدا وجوب البحث عن الجرحى وإجلائهم وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
من جانبه، أعرب ممثل الصليب الأحمر عن الجاهزية لإدخال مستشفى ميداني للعمل في قطاع غزة، مشيرا الى أن مساعدات طبية جاهزة للدخول إلى القطاع في حال سماح إسرائيل بذلك .
--(بترا)
م ف/اح
18/10/2023 14:38:36

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