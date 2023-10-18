إصابات واعتقالات وتحطيم شواهد قبور الشهداء في العيسوية بالقدس المحتلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 18 تشرين الأول (بترا)- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، بلدة العيسوية شمال مدينة القدس المحتلة، وحطمت شواهد قبور الشهداء في البلدة، وأزالت الأعلام الفلسطينية عن المقبرة، قبل الاعتداء على المصلين المتواجدين في مسجد البلدة، واعتقلت عددا من أهالي العيسوية.
وقال أمين سر حركة "فتح" في العيسوية ياسر درويش في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وهاجمت المقبرة وقامت بتحطيم شواهد القبور الخاصة بالشهداء وإزالة أعلام فلسطينية موجودة في المكان، كما اقتحمت مسجد الأربعين، وفتشته، واعتدت على المصلين فيه.
وفي السياق، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص والعشرات بحالات اختناق، إثر اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السامة صوب الفلسطينيين قبيل انسحابها.
--(بترا)
م ف/رق
18/10/2023 14:28:53
MENAFN18102023000117011021ID1107266250
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.