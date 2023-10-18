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إصابات واعتقالات وتحطيم شواهد قبور الشهداء في العيسوية بالقدس المحتلة

10/18/2023 2:34:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 18 تشرين الأول (بترا)- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، بلدة العيسوية شمال مدينة القدس المحتلة، وحطمت شواهد قبور الشهداء في البلدة، وأزالت الأعلام الفلسطينية عن المقبرة، قبل الاعتداء على المصلين المتواجدين في مسجد البلدة، واعتقلت عددا من أهالي العيسوية.
وقال أمين سر حركة "فتح" في العيسوية ياسر درويش في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وهاجمت المقبرة وقامت بتحطيم شواهد القبور الخاصة بالشهداء وإزالة أعلام فلسطينية موجودة في المكان، كما اقتحمت مسجد الأربعين، وفتشته، واعتدت على المصلين فيه.
وفي السياق، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص والعشرات بحالات اختناق، إثر اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السامة صوب الفلسطينيين قبيل انسحابها.
--(بترا)
م ف/رق
18/10/2023 14:28:53

MENAFN18102023000117011021ID1107266250

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