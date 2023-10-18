أبرشية القدس الأسقفية: الهجوم الإسرائيلي على المستشفى المعمداني جريمة ضد الإنسانية

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس 18 تشرين الأول (بترا)- أدانت أبرشية القدس الأسقفية اليوم الأربعاء الهجوم الإسرائيلي الفظيع على المستشفى الأسقفي الأهلي الأنجليكاني في مدينة غزة، الذي راح ضحيته مئات المدنيين، واصفة الهجوم بأنه جريمة ضد الإنسانية. وقالت أبرشية القدس الأسقفية في بيان اليوم الأربعاء، "تُعتبر المستشفيات، بموجب مبادئ القانون الإنساني الدولي ملاذاً آمناً، إلا أن هذا الاعتداء تجاوز تلك الحدود المقدسة، وقد استجبنا لنداء رئيس الأساقفة جوستين ويلبي، الذي دعا إلى حماية المرافق الطبية وإلغاء أوامر الإخلاء لكن المؤسف أن غزة لا تزال محرومة من الملاذات الآمنة".

وأضافت الابرشية في بيانها "خلال احتفال مهيب باليوم العالمي من الصوم والصلاة من أجل السلام والمصالحة وإنهاء الصراع المروع، وقف المسيحيون متحدين في الأرض المقدسة. ومع ذلك، فقد انعكس يوم التأمل هذا لهجوم وحشي على المستشفى الأسقفي الأهلي الأنجليكاني في غزة، وتعرض لغارات جوية إسرائيلية...".

وأكدت أن الدمار الذي شهدناه، إلى جانب استهداف الكنيسة وتدنيسها، يضرب جوهر الإنسانية ويستحق الإدانة والعقاب الدوليَين، موجهة نداءً عاجلا إلى المجتمع الدولي للقيام بواجبه في حماية المدنيين وضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال المروعة اللاإنسانية.

وأعلنت الأبرشية يوم حداد في جميع كنائس الأبرشية الأسقفية وفي جميع مؤسساتها، وناشدت جميع الأصدقاء والشركاء والأفراد ذوي النوايا الحسنة، بالوقوف متضامنين معها على هذا الاعتداء الشنيع على موظفيها المتفانين والمرضى الضعفاء.

م ف/اح

18/10/2023 14:26:34