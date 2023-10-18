انطلاق البث المفتوح لحملة غزة معا ننصرها: الإيواء وإعادة الإعمار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا)- أطلقت اللجنة العليا للإعمار في فلسطين من نقابتي المهندسين ومقاولي الإنشاءات، اليوم الأربعاء، حملة "غزة معا ننصرها: الإيواء وإعادة الإعمار"، الهادفة إلى جمع التبرعات لدعم صمود الأشقاء في غزة ضد العدوان الإسرائيلي الممنهج ومجازره بحقهم، عبر يوم مفتوح على أثير إذاعة حسنى في عمان والوسط، وإربد والشمال.
وقال نقيب المهندسين الأردنيين أحمد سمارة الزعبي، إن النقابة ومنذ تأسيسها وهي منحازة لقضايا الوطن، ومرتبطة ارتباطا عضويا وتاريخيا مع فلسطين الشقيقة، مبينا أن الأحداث الأخيرة التي يشهدها قطاع غزة وما حدث من مجزرة باستهداف المستشفى الأهلي المعمداني في القطاع، ساهمت بإعادة وضع القضية الفلسطينية على الطاولة، وأظهرت حجم التلاحم في الداخل، وأبرزت قيم العروبة والإسلام والوطنية بأجمل مشاهدها.
وأشار الزعبي إلى أن اللجنة العليا للإعمار في فلسطين ستسخر جميع إمكاناتها لتوفير كرفانات للأسر في القطاع، داعيا أبناء الوطن ومؤسسات الدولة إلى التبرع للحملة.
وبلغت قيمة التبرعات التي جاد بها أبناء الشعب الأردني والشركات والمؤسسات المختلفة منذ بداية الحملة وحتى الآن أكثر من "630549" لصالح حملة غزة معا ننصرها.
من جانبه، قال رئيس حملة "غزة معا ننصرها" المهندس ناصر الهنيدي، إن البث المفتوح لجمع التبرعات لصالح الحملة، سيستمر خلال اليوم وحتى منتصف الليلة، فيما سيستمر جمع التبرعات طوال العام، ومن خلال الإيداع البنكي لحساب الحملة - البنك الإسلامي الأردني، رقم: 25304 - فرع الشميساني، وعبر رقم الآيبان: JO 86 JIBA0020000025304512400006 | سويفت كود: JIBAJOAM.
كما سيجري جمع التبرعات عبر الدفع إلكترونيا من خلال موقع نقابة المهندسين عبر الرابط : ، وإيداع التبرعات لدى جميع فروع مشربش للصرافة، أبو شيخة للصرافة، العلاونة للصرافة، شركة زمزم للصرافة، لصالح الحملة ، إضافة إلى إمكانية التبرع عبر المحافظة الالكترونية وخدمة CliQ على محفظة النقابة عبر زين كاش JEAGAZA، كما يمكن التبرع من خلال إيداع التبرع في مجمع النقابات المهنية أو في أي فرع من فروع نقابتي المهندسين ومقاولي الإنشاءات في جميع المحافظات.
--(بترا)
ع ح/م ف
18/10/2023 14:16:08
MENAFN18102023000117011021ID1107266247
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