انطلاق البث المفتوح لحملة غزة معا ننصرها: الإيواء وإعادة الإعمار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)- أطلقت اللجنة العليا للإعمار في فلسطين من نقابتي المهندسين ومقاولي الإنشاءات، اليوم الأربعاء، حملة "غزة معا ننصرها: الإيواء وإعادة الإعمار"، الهادفة إلى جمع التبرعات لدعم صمود الأشقاء في غزة ضد العدوان الإسرائيلي الممنهج ومجازره بحقهم، عبر يوم مفتوح على أثير إذاعة حسنى في عمان والوسط، وإربد والشمال.

وقال نقيب المهندسين الأردنيين أحمد سمارة الزعبي، إن النقابة ومنذ تأسيسها وهي منحازة لقضايا الوطن، ومرتبطة ارتباطا عضويا وتاريخيا مع فلسطين الشقيقة، مبينا أن الأحداث الأخيرة التي يشهدها قطاع غزة وما حدث من مجزرة باستهداف المستشفى الأهلي المعمداني في القطاع، ساهمت بإعادة وضع القضية الفلسطينية على الطاولة، وأظهرت حجم التلاحم في الداخل، وأبرزت قيم العروبة والإسلام والوطنية بأجمل مشاهدها.

وأشار الزعبي إلى أن اللجنة العليا للإعمار في فلسطين ستسخر جميع إمكاناتها لتوفير كرفانات للأسر في القطاع، داعيا أبناء الوطن ومؤسسات الدولة إلى التبرع للحملة.

وبلغت قيمة التبرعات التي جاد بها أبناء الشعب الأردني والشركات والمؤسسات المختلفة منذ بداية الحملة وحتى الآن أكثر من "630549" لصالح حملة غزة معا ننصرها.

من جانبه، قال رئيس حملة "غزة معا ننصرها" المهندس ناصر الهنيدي، إن البث المفتوح لجمع التبرعات لصالح الحملة، سيستمر خلال اليوم وحتى منتصف الليلة، فيما سيستمر جمع التبرعات طوال العام، ومن خلال الإيداع البنكي لحساب الحملة - البنك الإسلامي الأردني، رقم: 25304 - فرع الشميساني، وعبر رقم الآيبان: JO 86 JIBA0020000025304512400006 | سويفت كود: JIBAJOAM.

كما سيجري جمع التبرعات عبر الدفع إلكترونيا من خلال موقع نقابة المهندسين عبر الرابط : ، وإيداع التبرعات لدى جميع فروع مشربش للصرافة، أبو شيخة للصرافة، العلاونة للصرافة، شركة زمزم للصرافة، لصالح الحملة ، إضافة إلى إمكانية التبرع عبر المحافظة الالكترونية وخدمة CliQ على محفظة النقابة عبر زين كاش JEAGAZA، كما يمكن التبرع من خلال إيداع التبرع في مجمع النقابات المهنية أو في أي فرع من فروع نقابتي المهندسين ومقاولي الإنشاءات في جميع المحافظات.

--(بترا)

ع ح/م ف

18/10/2023 14:16:08