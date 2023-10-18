إخلاء 4 مطارات فرنسية بعد بلاغات بوجود خطر أمني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)- أخلت السلطات الفرنسية ، اليوم الأربعاء ، 4 مطارات بعد تبليغات بوجود خطر أمني.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أخلت السلطات مطارات، ليل وليون وتولوز ونيس، وسط أنباء عن وجود قنابل بهذه المطارات.

وكانت السلطات الفرنسية قد أخلت أمس الثلاثاء، قصر فرساي، بعد إنذار بوجود قنبلة وبقي مغلقاً طوال النهار.

كما أُغلق متحف" اللوفر" في باريس أبوابه، السبت، لأسباب أمنية، حيث ما زالت فرنسا في حالة تأهب قصوى، في أعقاب حادث طعن بمدرسة.

--(بترا)

رصد/أغ/ف ق

18/10/2023 14:00:21