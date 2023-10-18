إخلاء 4 مطارات فرنسية بعد بلاغات بوجود خطر أمني

إخلاء 4 مطارات فرنسية بعد بلاغات بوجود خطر أمني
التاريخ
10/18/2023 2:34:55 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا)- أخلت السلطات الفرنسية ، اليوم الأربعاء ، 4 مطارات بعد تبليغات بوجود خطر أمني.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أخلت السلطات مطارات، ليل وليون وتولوز ونيس، وسط أنباء عن وجود قنابل بهذه المطارات.
وكانت السلطات الفرنسية قد أخلت أمس الثلاثاء، قصر فرساي، بعد إنذار بوجود قنبلة وبقي مغلقاً طوال النهار.
كما أُغلق متحف" اللوفر" في باريس أبوابه، السبت، لأسباب أمنية، حيث ما زالت فرنسا في حالة تأهب قصوى، في أعقاب حادث طعن بمدرسة.
--(بترا)
رصد/أغ/ف ق
18/10/2023 14:00:21
MENAFN18102023000117011021ID1107266246
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