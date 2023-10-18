الحكومة اللبنانية: القيم الانسانية تنتهك في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 18 تشرين الاول (بترا)- اعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي"ان القيم الانسانية تنتهك في غزة"، متسائلا "أين هي الامم المتحدة مما يجري وأين مجلس الامن وأين شرعة الامم المتحدة؟".
وخلال وقفة تضامنية أمام وزارة الصحة اللبنانية، استنكارا وادانة للمجزرة الاسرائيلية في مستشفى المعمداني في غزة قال ميقاتي: "الوقفة اليوم لها معنيان، الاول هو التضامن مع أهل غزة، والثاني ان القيم الانسانية تنتهك في غزة. نقف جميعا مع هذا الجسم الطبي، مؤكدين أن هذا الامر لا يمكن أن يستمر".
وأشار الى أن ما يحصل اليوم هو "سيطرة شريعة الغاب حيث القوي يقتل الضعيف دون خوف من أحد، والمجتمع الدولي ينظر الى ما يحصل دون ردة فعل، لا بل يقف مع الجلاّد".
وكانت مختلف المناطق اللبنانية شهدت اليوم مسيرات حاشدة تضامنًا مع قطاع غزّة واستنكارًا للجرائم الإسرائيلية.
كما سجلت وقفة حاشدة امام مقر منظمة الاسكوا في بيروت.
وكانت السفارة الأميركية لدى لبنان دعت رعاياها اليوم الى تجنّب منطقة عوكر شرق بيروت والتي تقع فيها السفارة نظرًا لاحتمال وقوع المزيد التظاهرات.
--(بترا)
ف ج/اح
18/10/2023 13:56:45
MENAFN18102023000117011021ID1107266245
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