الحكومة اللبنانية: القيم الانسانية تنتهك في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)



بيروت 18 تشرين الاول (بترا)- اعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي"ان القيم الانسانية تنتهك في غزة"، متسائلا "أين هي الامم المتحدة مما يجري وأين مجلس الامن وأين شرعة الامم المتحدة؟".

وخلال وقفة تضامنية أمام وزارة الصحة اللبنانية، استنكارا وادانة للمجزرة الاسرائيلية في مستشفى المعمداني في غزة قال ميقاتي: "الوقفة اليوم لها معنيان، الاول هو التضامن مع أهل غزة، والثاني ان القيم الانسانية تنتهك في غزة. نقف جميعا مع هذا الجسم الطبي، مؤكدين أن هذا الامر لا يمكن أن يستمر".

وأشار الى أن ما يحصل اليوم هو "سيطرة شريعة الغاب حيث القوي يقتل الضعيف دون خوف من أحد، والمجتمع الدولي ينظر الى ما يحصل دون ردة فعل، لا بل يقف مع الجلاّد".

وكانت مختلف المناطق اللبنانية شهدت اليوم مسيرات حاشدة تضامنًا مع قطاع غزّة واستنكارًا للجرائم الإسرائيلية.

كما سجلت وقفة حاشدة امام مقر منظمة الاسكوا في بيروت.

وكانت السفارة الأميركية لدى لبنان دعت رعاياها اليوم الى تجنّب منطقة عوكر شرق بيروت والتي تقع فيها السفارة نظرًا لاحتمال وقوع المزيد التظاهرات.

--(بترا)

ف ج/اح

18/10/2023 13:56:45