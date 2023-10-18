4 شهداء بقصف إسرائيلي لجنوب غزة

4 شهداء بقصف إسرائيلي لجنوب غزة
التاريخ
10/18/2023 2:34:54 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 18 تشرين الأول (بترا)- أمجد الشوا- استشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في منطقة المغرافة جنوب غزة، بحسب مصادر صحية في القطاع.
--(بترا)
م ف/ف ق
18/10/2023 13:39:38
MENAFN18102023000117011021ID1107266244
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