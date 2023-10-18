جمعية الرخاء لرجال الأعمال تدعو لدعم أهل غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا)-دعت جمعية الرخاء لرجال الأعمال إلى دعم ومناصرة الأهل في غزة بالمال والتبرعات العينية في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
وحثت الجمعية في بيان اليوم الأربعاء، على تقديم الدعم لقطاع غزة عبر الهيئة الخيرية الهاشمية مساندة جميع الجهود الرسمية إلى إغاثة الأهل في غزة.
واستنكر رئيس مجلس إدارة الجمعية رسمي الملاح، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يشكل جريمة حرب يجب عدم السكوت عليها، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان والسماح بمرور المساعدات وعدم استهداف المدنيين والبنية التحتية والقطاع الصحي.
وقال إن استهداف المدنيين ومنع إيصال المساعدات يشكل جريمة حرب بحسب القانون الدولي، لافتا إلى أن الاحتلال يقود حرب إبادة على قطاع غزة.
وأشار إلى أن دعم ومناصرة أهل غزة ودعم صمودهم هو واجب ديني ووطني، وأن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يواصل عدوانه بكل عنجهية على الأهل في الضفة الغربية والقدس وغزة.
ولفت الى أنه يجب ردع هذا الاحتلال وأن السكوت على هذه الممارسات بحق الشعب الفلسطيني أدى إلى سقوط المزيد من الشهداء وتعطيل الحياة والتضييق على السكان في فلسطين.
وقال إن القطاع التجاري سيبقى على الدوام مناصرا وداعما لصمود الأهل في فلسطين، داعيا جميع الشرفاء في العالم إلى استنكار العدوان الإسرائيلي الغاشم والهمجي على القطاع والتكاتف لوقف العدوان.
--(بترا)
ع ن/أ أ/ف ق
18/10/2023 13:28:23
MENAFN18102023000117011021ID1107266243
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