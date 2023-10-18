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جمعية الرخاء لرجال الأعمال تدعو لدعم أهل غزة

10/18/2023 2:34:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)-دعت جمعية الرخاء لرجال الأعمال إلى دعم ومناصرة الأهل في غزة بالمال والتبرعات العينية في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
وحثت الجمعية في بيان اليوم الأربعاء، على تقديم الدعم لقطاع غزة عبر الهيئة الخيرية الهاشمية مساندة جميع الجهود الرسمية إلى إغاثة الأهل في غزة.
واستنكر رئيس مجلس إدارة الجمعية رسمي الملاح، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يشكل جريمة حرب يجب عدم السكوت عليها، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان والسماح بمرور المساعدات وعدم استهداف المدنيين والبنية التحتية والقطاع الصحي.
وقال إن استهداف المدنيين ومنع إيصال المساعدات يشكل جريمة حرب بحسب القانون الدولي، لافتا إلى أن الاحتلال يقود حرب إبادة على قطاع غزة.
وأشار إلى أن دعم ومناصرة أهل غزة ودعم صمودهم هو واجب ديني ووطني، وأن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يواصل عدوانه بكل عنجهية على الأهل في الضفة الغربية والقدس وغزة.
ولفت الى أنه يجب ردع هذا الاحتلال وأن السكوت على هذه الممارسات بحق الشعب الفلسطيني أدى إلى سقوط المزيد من الشهداء وتعطيل الحياة والتضييق على السكان في فلسطين.
وقال إن القطاع التجاري سيبقى على الدوام مناصرا وداعما لصمود الأهل في فلسطين، داعيا جميع الشرفاء في العالم إلى استنكار العدوان الإسرائيلي الغاشم والهمجي على القطاع والتكاتف لوقف العدوان.
--(بترا)
ع ن/أ أ/ف ق
18/10/2023 13:28:23

MENAFN18102023000117011021ID1107266243

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