هيئة شباب كلنا الأردن تختتم تدريب التسويق الإلكتروني في العقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 18 تشرين الأول (بترا)-أمين المعايطة- اختتمت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، اليوم الأربعاء، برنامجا تدريبيا متكاملا في مجال التسويق الإلكتروني بمحافظة العقبة، بمشاركة 30 شابا وشابة، في مقر الهيئة.

وقال منسق الهيئة في العقبة، عمر العشوش ، إن البرنامج التدريبي يهدف لإكساب الشباب المعرفة وبناء قدراتهم ومهاراتهم العملية والنظرية والمعرفية في التسويق الإلكتروني، وتعزيز مفاهيم الريادة والابتكار والرقمنة الالكترونية لديهم، بما يضمن لهم فرص عمل جديدة، وتطوير المشاريع الاقتصادية ضمن سلسلة تدريبات نوعية ومتخصصة.

وأضاف أن محور التدريب يستهدف الشباب الأردني، ويتم اختيار المشاركين في الدورات التدريبية المتخصصة بناء على معايير خاصة لكل برنامج تدريبي منها، أن يكون لديه إلمام بالمهارات الأساسية لاستخدام الحاسوب ومهارات التواصل الاجتماعي، وأن يكون مستوى اللغة الانجليزية جيدا، والرغبة والاهتمام بموضوع التدريب، ولديه المهارات المكتسبة لضمان توفر المهارات الأساسية عن موضوع التدريب.

وتعطى الأولوية للمشاركة بالورشات التدريبية للمتقدمين الجدد، لتمكينهم من الالتحاق بالدورات التدريبية التي تعزز شراكة الهيئة مع عدد من المؤسسات.

ويذكر أن الفرصة متاحة للراغبين بالمشاركة بالدورات والورش التدريبية التي تقدمها الهيئة من خلال زيارة مقرات الهيئة في المحافظات والتواصل مع منسقي الهيئة في الميدان، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة، إضافة إلى الموقع الإلكتروني وتعبئة رابط التسجيل من خلال .

--(بترا)

ا م/أ م/ف ق

18/10/2023 13:25:59