هيئة شباب كلنا الأردن تختتم تدريب التسويق الإلكتروني في العقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 18 تشرين الأول (بترا)-أمين المعايطة- اختتمت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، اليوم الأربعاء، برنامجا تدريبيا متكاملا في مجال التسويق الإلكتروني بمحافظة العقبة، بمشاركة 30 شابا وشابة، في مقر الهيئة.
وقال منسق الهيئة في العقبة، عمر العشوش ، إن البرنامج التدريبي يهدف لإكساب الشباب المعرفة وبناء قدراتهم ومهاراتهم العملية والنظرية والمعرفية في التسويق الإلكتروني، وتعزيز مفاهيم الريادة والابتكار والرقمنة الالكترونية لديهم، بما يضمن لهم فرص عمل جديدة، وتطوير المشاريع الاقتصادية ضمن سلسلة تدريبات نوعية ومتخصصة.
وأضاف أن محور التدريب يستهدف الشباب الأردني، ويتم اختيار المشاركين في الدورات التدريبية المتخصصة بناء على معايير خاصة لكل برنامج تدريبي منها، أن يكون لديه إلمام بالمهارات الأساسية لاستخدام الحاسوب ومهارات التواصل الاجتماعي، وأن يكون مستوى اللغة الانجليزية جيدا، والرغبة والاهتمام بموضوع التدريب، ولديه المهارات المكتسبة لضمان توفر المهارات الأساسية عن موضوع التدريب.
وتعطى الأولوية للمشاركة بالورشات التدريبية للمتقدمين الجدد، لتمكينهم من الالتحاق بالدورات التدريبية التي تعزز شراكة الهيئة مع عدد من المؤسسات.
ويذكر أن الفرصة متاحة للراغبين بالمشاركة بالدورات والورش التدريبية التي تقدمها الهيئة من خلال زيارة مقرات الهيئة في المحافظات والتواصل مع منسقي الهيئة في الميدان، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة، إضافة إلى الموقع الإلكتروني وتعبئة رابط التسجيل من خلال .
--(بترا)
ا م/أ م/ف ق
18/10/2023 13:25:59
MENAFN18102023000117011021ID1107266242
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