ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الى 3300

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 18 تشرين الأول (بترا)- ارتفعت حصيلة الشهداء الذين ارتقوا بسبب العدوان الإسرائيلي الهمجي المستمر على قطاع غزة منذ 12 يوما ولغاية الآن الى 3300 شهيد و 12500مصاب.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء في مدينة رام الله، إن الوزارة سجلت لغاية الآن أكثر من 3300 شهيد جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وأكدت، أن القطاع الصحي في غزة يعاني من نقص حاد في الأدوية ومشكلة كبيرة في الوصول إلى المستشفيات، ومن انقطاع للمياه وتدهور في منظومة الصرف الصحي، مشيرة إلى أن هذه الأمور تزيد من مخاطر تفشي الأمراض السارية في القطاع المحاصر.
وأضافت، أن هناك مشكلة كبيرة في الوصول إلى الرعاية الصحية والمستشفيات من قبل المواطنين، نتيجة القصف الدائم من الاحتلال وقصف المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، مبينة ان هناك تعطيلا من سلسلة التوريد للأدوية ما يفاقم من سوء الوضع.
وفيما يتعلق بالأمراض السارية والحالات الوبائية، أشارت الوزيرة إلى أن انقطاع المياه وعدم توافر أدوات النظافة ومستلزمات العناية الشخصية وعدم مواءمة منظومة الصرف الصحي وتدهور أجزاء كبيرة منها نتيجة العدوان الإسرائيلي، إضافة إلى الاكتظاظ في مراكز الإيواء يزيد من مخاطر تفشي الأمراض السارية والمعدية بشكل ينذر بكارثة صحية حقيقية.
وقالت، إن الاحتلال يخرق القوانين الدولية الإنسانية بخصوص حماية الطواقم الطبية، ويواصل استهدافه للكوادر الطبية.
--(بترا)
م . ف/أغ/ أ أ/ف ق
18/10/2023 13:22:43
MENAFN18102023000117011021ID1107266241
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