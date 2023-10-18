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ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الى 3300

10/18/2023 2:34:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 18 تشرين الأول (بترا)- ارتفعت حصيلة الشهداء الذين ارتقوا بسبب العدوان الإسرائيلي الهمجي المستمر على قطاع غزة منذ 12 يوما ولغاية الآن الى 3300 شهيد و 12500مصاب.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء في مدينة رام الله، إن الوزارة سجلت لغاية الآن أكثر من 3300 شهيد جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وأكدت، أن القطاع الصحي في غزة يعاني من نقص حاد في الأدوية ومشكلة كبيرة في الوصول إلى المستشفيات، ومن انقطاع للمياه وتدهور في منظومة الصرف الصحي، مشيرة إلى أن هذه الأمور تزيد من مخاطر تفشي الأمراض السارية في القطاع المحاصر.
وأضافت، أن هناك مشكلة كبيرة في الوصول إلى الرعاية الصحية والمستشفيات من قبل المواطنين، نتيجة القصف الدائم من الاحتلال وقصف المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، مبينة ان هناك تعطيلا من سلسلة التوريد للأدوية ما يفاقم من سوء الوضع.
وفيما يتعلق بالأمراض السارية والحالات الوبائية، أشارت الوزيرة إلى أن انقطاع المياه وعدم توافر أدوات النظافة ومستلزمات العناية الشخصية وعدم مواءمة منظومة الصرف الصحي وتدهور أجزاء كبيرة منها نتيجة العدوان الإسرائيلي، إضافة إلى الاكتظاظ في مراكز الإيواء يزيد من مخاطر تفشي الأمراض السارية والمعدية بشكل ينذر بكارثة صحية حقيقية.
وقالت، إن الاحتلال يخرق القوانين الدولية الإنسانية بخصوص حماية الطواقم الطبية، ويواصل استهدافه للكوادر الطبية.
--(بترا)
م . ف/أغ/ أ أ/ف ق
18/10/2023 13:22:43

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