موقع وكالة وفا الإلكتروني يتعرض لهجوم سيبراني إسرائيلي

موقع وكالة وفا الإلكتروني يتعرض لهجوم سيبراني إسرائيلي
التاريخ
10/18/2023 2:34:53 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 18 تشرين الأول (بترا)- تعرض موقع وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، لهجوم "سيبراني" إسرائيلي، أدى إلى حدوث إرباك في نشر الأخبار على الموقع.
وقال مدير عام تكنولوجيا المعلومات في وكالة "وفا" عادل سمارة في بيان "إن الهجوم السيبراني الإسرائيلي على الموقع الإلكتروني للوكالة يستهدف صفحتها باللغة العربية، ويأتي في إطار محاربة محتوى الإعلام الفلسطيني، وإسكات منابر الحقيقة في نقل معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني وصموده، في ظل عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة".
--(بترا)
م ف/ف ق
18/10/2023 13:21:09
MENAFN18102023000117011021ID1107266240
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