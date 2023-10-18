موقع وكالة وفا الإلكتروني يتعرض لهجوم سيبراني إسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 18 تشرين الأول (بترا)- تعرض موقع وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، لهجوم "سيبراني" إسرائيلي، أدى إلى حدوث إرباك في نشر الأخبار على الموقع.

وقال مدير عام تكنولوجيا المعلومات في وكالة "وفا" عادل سمارة في بيان "إن الهجوم السيبراني الإسرائيلي على الموقع الإلكتروني للوكالة يستهدف صفحتها باللغة العربية، ويأتي في إطار محاربة محتوى الإعلام الفلسطيني، وإسكات منابر الحقيقة في نقل معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني وصموده، في ظل عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة".

--(بترا)

م ف/ف ق

18/10/2023 13:21:09