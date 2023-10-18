مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي لـ المعمداني مذبحة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا) -أكد المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن القصف الإسرائيلي للمستشفى المعمداني في غزة هو "مذبحة" وأحدث صدمة عالمية، داعيا مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف عاجل.
وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، قال منصور اليوم الأربعاء، إن "المذبحة الإسرائيلية التي وقعت في المستشفى، هزت الضمير العالمي خاصة في ظل الجهود الأممية المبذولة لحماية المدنيين من خلال عقد اجتماعات مكثفة مع ممثلي المنظمات الإنسانية والدولية، لمعرفة آخر مستجدات الأوضاع في القطاع والسبل الكفيلة لإيصال المساعدات الطبية والغذائية للمتضررين من هذه الحرب الهمجية والعدوانية من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن "مجلس الأمن سيكون مشاركا في قتل الفلسطينيين في حال تأخره عن إصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة"، مبينا أن "استمرار تقاعس مجلس الأمن الدولي عن تحمل كافة المسؤوليات بوقف هذا العدوان يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في استمراره على الشعب الفلسطيني".
يأتي هذا التصريح في الوقت الذي دعا فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الأهلي "المعمداني" وأسفرت عن استشهاد مئات الفلسطينيين.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت عن ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني إلى 800، وعشرات المصابين من المدنيين غالبيتهم نساء وأطفال.
--(بترا)
رصد/ي ف/ أ أ/اح
18/10/2023 12:51:46
MENAFN18102023000117011021ID1107266239
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