مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي لـ المعمداني مذبحة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا) -أكد المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن القصف الإسرائيلي للمستشفى المعمداني في غزة هو "مذبحة" وأحدث صدمة عالمية، داعيا مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف عاجل.

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، قال منصور اليوم الأربعاء، إن "المذبحة الإسرائيلية التي وقعت في المستشفى، هزت الضمير العالمي خاصة في ظل الجهود الأممية المبذولة لحماية المدنيين من خلال عقد اجتماعات مكثفة مع ممثلي المنظمات الإنسانية والدولية، لمعرفة آخر مستجدات الأوضاع في القطاع والسبل الكفيلة لإيصال المساعدات الطبية والغذائية للمتضررين من هذه الحرب الهمجية والعدوانية من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن "مجلس الأمن سيكون مشاركا في قتل الفلسطينيين في حال تأخره عن إصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة"، مبينا أن "استمرار تقاعس مجلس الأمن الدولي عن تحمل كافة المسؤوليات بوقف هذا العدوان يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في استمراره على الشعب الفلسطيني".

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي دعا فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الأهلي "المعمداني" وأسفرت عن استشهاد مئات الفلسطينيين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت عن ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني إلى 800، وعشرات المصابين من المدنيين غالبيتهم نساء وأطفال.

--(بترا)

رصد/ي ف/ أ أ/اح

18/10/2023 12:51:46