انطلاق المؤتمر السنوي لشبكة إعلان جرونينجن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 18 تشرين الأول (بترا)- انطلقت اليوم الأربعاء في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية أعمال المؤتمر السنوي لشبكة إعلان جرونينجن، بحضور الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة وممثلين عن المنظمات الشريكة.
قال رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الدكتور خالد السالم إن الأردن يستضيف ثاني أعلى نسبة من اللاجئين لكل فرد في العالم، الأمر الذي يفرض أنواعا مختلفة من التحديات التي يجب التعامل معها على العديد من المستويات.
وأكد السالم أهمية دمج الشمولية والتنوع والجودة والمساواة في التعليم كأهداف رئيسية في خطة الجامعة الاستراتيجية وبيئتها التعليمية، وتقييم مناهجها بشكل ديناميكي لتتناسب مع التغييرات التي تحدث في كل مكان، خاصة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وضرورة دمج التكنولوجيا في أنظمة التدريس وأهمية تمحور النظام التعليمي حول الطالب، مع التركيز على المهارات الشخصية والصعبة والتفكير النقدي.
من جهته، اكد رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة، ضرورة التوجه لتحويل الخدمات في مختلف مؤسسات التعليم العالي لتصبح رقمية بالكامل، لافتا إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الخطوات حيث ينبغي إنشاء منصة دولية موثقة تحتوي على أوراق اعتماد وسير ذاتية لمختلف خريجي الجامعات.
وأشار الى ضرورة الإيمان بالتعلم مدى الحياة وإنشاء نظام بيئي موثوق ومتماسك وشامل لمقارنة بيانات الاعتماد، حيث أن تحقيق الوصول الكامل إلى فرص التعلم يتطلب مقابلة المتعلمين في أماكنهم وأماكنهم، بالإضافة إلى الإيمان بأن المواطنين في جميع أنحاء العالم يجب أن يكونوا قادرين على استشارة ومشاركة أوراق اعتمادهم وبياناتهم التعليمية الأصلية مع من يريدون ووقتما وأينما يريدون.
يذكر أن شبكة "إعلان جرونينجن" تمثل مجتمعا دوليا واسعا ومتنوعا من الكيانات العامة والخاصة والحكومية والأفراد الملتزمين بتعزيز النقل الرقمي الموثوق به لبيانات الطلاب كقوة تمكينية لتعزيز الحراك الاجتماعي والعالمي.
--(بترا )
ب و/ أ أ/اح
18/10/2023 12:47:41
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