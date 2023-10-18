انطلاق المؤتمر السنوي لشبكة إعلان جرونينجن

MENAFN - Jordan News Agency)

الرمثا 18 تشرين الأول (بترا)- انطلقت اليوم الأربعاء في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية أعمال المؤتمر السنوي لشبكة إعلان جرونينجن، بحضور الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة وممثلين عن المنظمات الشريكة.

قال رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الدكتور خالد السالم إن الأردن يستضيف ثاني أعلى نسبة من اللاجئين لكل فرد في العالم، الأمر الذي يفرض أنواعا مختلفة من التحديات التي يجب التعامل معها على العديد من المستويات.

وأكد السالم أهمية دمج الشمولية والتنوع والجودة والمساواة في التعليم كأهداف رئيسية في خطة الجامعة الاستراتيجية وبيئتها التعليمية، وتقييم مناهجها بشكل ديناميكي لتتناسب مع التغييرات التي تحدث في كل مكان، خاصة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وضرورة دمج التكنولوجيا في أنظمة التدريس وأهمية تمحور النظام التعليمي حول الطالب، مع التركيز على المهارات الشخصية والصعبة والتفكير النقدي.

من جهته، اكد رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة، ضرورة التوجه لتحويل الخدمات في مختلف مؤسسات التعليم العالي لتصبح رقمية بالكامل، لافتا إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الخطوات حيث ينبغي إنشاء منصة دولية موثقة تحتوي على أوراق اعتماد وسير ذاتية لمختلف خريجي الجامعات.

وأشار الى ضرورة الإيمان بالتعلم مدى الحياة وإنشاء نظام بيئي موثوق ومتماسك وشامل لمقارنة بيانات الاعتماد، حيث أن تحقيق الوصول الكامل إلى فرص التعلم يتطلب مقابلة المتعلمين في أماكنهم وأماكنهم، بالإضافة إلى الإيمان بأن المواطنين في جميع أنحاء العالم يجب أن يكونوا قادرين على استشارة ومشاركة أوراق اعتمادهم وبياناتهم التعليمية الأصلية مع من يريدون ووقتما وأينما يريدون.

يذكر أن شبكة "إعلان جرونينجن" تمثل مجتمعا دوليا واسعا ومتنوعا من الكيانات العامة والخاصة والحكومية والأفراد الملتزمين بتعزيز النقل الرقمي الموثوق به لبيانات الطلاب كقوة تمكينية لتعزيز الحراك الاجتماعي والعالمي.

--(بترا )

ب و/ أ أ/اح

18/10/2023 12:47:41