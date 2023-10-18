37 شهيدا حصيلة قصف إسرائيلي على غزة فجر اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 18 تشرين الأول (بترا)- ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي استهدف عدة منازل في جباليا وشارع سراري ومنطقة القصاصيب شمال القطاع فجر اليوم الأربعاء، إلى 37.
وأكدت مصادر فلسطينية، استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين في خانيونس جنوب القطاع، كما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال لمخبز النصيرات الآلي وسط القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 3 آلاف شهيد وإصابة 12500 في عدوان الاحتلال المستمر، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 61 شهيداً وأكثر من 1250 جريحا منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ/اح
18/10/2023 12:41:09
MENAFN18102023000117011021ID1107266237
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