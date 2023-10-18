37 شهيدا حصيلة قصف إسرائيلي على غزة فجر اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 18 تشرين الأول (بترا)- ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي استهدف عدة منازل في جباليا وشارع سراري ومنطقة القصاصيب شمال القطاع فجر اليوم الأربعاء، إلى 37.

وأكدت مصادر فلسطينية، استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين في خانيونس جنوب القطاع، كما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال لمخبز النصيرات الآلي وسط القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 3 آلاف شهيد وإصابة 12500 في عدوان الاحتلال المستمر، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 61 شهيداً وأكثر من 1250 جريحا منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".

--(بترا)

رصد/أغ/ أ أ/اح

18/10/2023 12:41:09