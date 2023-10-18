بايدن يتبنى ادعاءات إسرائيل بعدم مسؤوليتها عن مجزرة مستشفى المعمداني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا) - تبنى الرئيس الأميركي جو بايدن الادعاءات الإسرائيلية حول مسؤولية مجزرة مستشفى المعمداني التي ارتكبتها إسرائيل الليلة الماضية بقصف جوي استهدف المستشفى وأسفر عن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، كانوا يحتمون بساحة المستشفى باعتبارها مكانا آمنا ومحميا بموجب القانون الدولي والإنساني.
وأكد بايدن في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعيد وصوله اليوم الى تل أبيب، وقوفه إلى جانب إسرائيل في عدوانها الغاشم على قطاع غزة.
وبحسب القناة العبرية 13، قال بايدن "جئت إلى هنا لأقول للشعب الإسرائيلي وللعالم أن الولايات المتحدة تقف إلى جانبكم"، مضيفا "علينا أن نوفر لإسرائيل كل ما تحتاجه".
ولليوم الثاني عشر على التوالي، تواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على قطاع غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 3 آلاف شهيد و12,500 إصابة، في عدوان الاحتلال، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 61 شهيداً وأكثر من 1250 جريحا منذ بدء عملية طوفان الأقصى.
-- (بترا)
رصد/رس/ب ط
18/10/2023 12:47:28
MENAFN18102023000117011021ID1107266236
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