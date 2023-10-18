بايدن يتبنى ادعاءات إسرائيل بعدم مسؤوليتها عن مجزرة مستشفى المعمداني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا) - تبنى الرئيس الأميركي جو بايدن الادعاءات الإسرائيلية حول مسؤولية مجزرة مستشفى المعمداني التي ارتكبتها إسرائيل الليلة الماضية بقصف جوي استهدف المستشفى وأسفر عن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، كانوا يحتمون بساحة المستشفى باعتبارها مكانا آمنا ومحميا بموجب القانون الدولي والإنساني.

وأكد بايدن في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعيد وصوله اليوم الى تل أبيب، وقوفه إلى جانب إسرائيل في عدوانها الغاشم على قطاع غزة.

وبحسب القناة العبرية 13، قال بايدن "جئت إلى هنا لأقول للشعب الإسرائيلي وللعالم أن الولايات المتحدة تقف إلى جانبكم"، مضيفا "علينا أن نوفر لإسرائيل كل ما تحتاجه".

ولليوم الثاني عشر على التوالي، تواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على قطاع غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 3 آلاف شهيد و12,500 إصابة، في عدوان الاحتلال، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 61 شهيداً وأكثر من 1250 جريحا منذ بدء عملية طوفان الأقصى.

-- (بترا)

رصد/رس/ب ط

18/10/2023 12:47:28