الاحتلال يعتقل 65 فلسطينيا بالضفة والقدس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 18 تشرين الأول (بترا)- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ حملات الاعتقال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة في إطار العدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان مشترك اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم، 65 فلسطينيا على الأقل من الضفة والقدس.

وأشار البيان إلى أن عمليات الاعتقال تركزت على محافظة الخليل حيث بلغ عدد المعتقلين 34، يليها مخيم عايدة في بيت لحم، الذي شهد كذلك حملة اعتقالات طالت على الأقل 16 مواطنًا، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظتي نابلس والقدس.

ومنذ السابع من الشهر الحالي، بلغ عدد الاعتقالات في الضفة بما فيها القدس 750 على الأقل، وهذه الإحصائية لا تشمل العمال ولا معتقلي غزة، إذ لم تتمكن المؤسسات حتى اليوم من الوصول إلى أعداد دقيقة وواضحة عن العمال المعتقلين، وكذلك المعتقلين من غزة.

يُشار إلى أن أعلى نسبة في أعداد المعتقلين في الضفة، سُجلت في محافظة الخليل، وبلغت نحو 220.

وأكد نادي الأسير وهيئة الأسرى، أن عمليات التنكيل والإجرام التي تستخدمها قوات الاحتلال تتصاعد بشكل غير مسبوق وصلت إلى حد تهديد العائلات والمعتقلين بإطلاق النار عليهم.

وأشار إلى أن أغلبية من يتم اعتقالهم يتم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، أو توجيه عدة تهم بحقهم.

ولفت الجانبان إلى أن هناك صعوبات بالغة في الوصول إلى المعلومات التي تتعلق بالمعتقلين في الأيام الأولى على الاعتقال، بسبب تفعيل الاحتلال لأوامر عسكرية ساهمت في ذلك.

--(بترا)

م ف/ أ أ/اح

18/10/2023 12:34:07