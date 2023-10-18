الاحتلال يعتقل 65 فلسطينيا بالضفة والقدس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 18 تشرين الأول (بترا)- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ حملات الاعتقال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة في إطار العدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة.
وقال نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان مشترك اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم، 65 فلسطينيا على الأقل من الضفة والقدس.
وأشار البيان إلى أن عمليات الاعتقال تركزت على محافظة الخليل حيث بلغ عدد المعتقلين 34، يليها مخيم عايدة في بيت لحم، الذي شهد كذلك حملة اعتقالات طالت على الأقل 16 مواطنًا، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظتي نابلس والقدس.
ومنذ السابع من الشهر الحالي، بلغ عدد الاعتقالات في الضفة بما فيها القدس 750 على الأقل، وهذه الإحصائية لا تشمل العمال ولا معتقلي غزة، إذ لم تتمكن المؤسسات حتى اليوم من الوصول إلى أعداد دقيقة وواضحة عن العمال المعتقلين، وكذلك المعتقلين من غزة.
يُشار إلى أن أعلى نسبة في أعداد المعتقلين في الضفة، سُجلت في محافظة الخليل، وبلغت نحو 220.
وأكد نادي الأسير وهيئة الأسرى، أن عمليات التنكيل والإجرام التي تستخدمها قوات الاحتلال تتصاعد بشكل غير مسبوق وصلت إلى حد تهديد العائلات والمعتقلين بإطلاق النار عليهم.
وأشار إلى أن أغلبية من يتم اعتقالهم يتم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، أو توجيه عدة تهم بحقهم.
ولفت الجانبان إلى أن هناك صعوبات بالغة في الوصول إلى المعلومات التي تتعلق بالمعتقلين في الأيام الأولى على الاعتقال، بسبب تفعيل الاحتلال لأوامر عسكرية ساهمت في ذلك.
--(بترا)
م ف/ أ أ/اح
18/10/2023 12:34:07
MENAFN18102023000117011021ID1107266235
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