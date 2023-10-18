جمعية المركز الإسلامي تسلم الخيرية الهاشمية 100 ألف دينار لصالح غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الاول (بترا)- سلمت جمعية المركز الاسلامي الخيرية الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تبرعا بقيمة مئة ألف دينار لصالح دعم صمود الاهل في غزة.
وقال رئيس الجمعية الدكتور جميل الدهيسات في بيان اليوم الاربعاء، إن هذا المبلغ هو حصيلة تبرعات أولية ستتلوها تبرعات أخرى، من خلال مراكز الجمعية في كل المحافظات، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية باعتبارها الجهة الرسمية المخولة بإيصال التبرعات إلى غزة.
وأكد أن هذه المساهمة هي جزء يسير أمام التضحيات التي يقدمها الأشقاء الفلسطينيون في غزة وهم يواجهون حربا شرسة تلقي فوق رؤوسهم وعلى منازلهم القنابل والصواريخ مخلفة حجما هائلا من الدمار والشهداء والجرحى، لافتا إلى أن ما تتعرض له غزة هو "جريمة كبرى صمت عنها العالم وأعطى إسرائيل شرعية مزورة في القتل والتشريد والإبادة".
ولفت الى ان الأردنيين لا يعتبرون أنفسهم متضامنين فحسب، بل هم شركاء في الوجع والألم والدم، مؤكدا أن "وقوفنا مع غزة وكل فلسطين هو واجب ديني تجاه الأشقاء والأبرياء.
بدوره أعرب أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي عن تقديره للجمعية على دعمها المشرف، وحضورها الدائم في كل المواقف والأحوال والظروف.
واكد أهمية تنسيق الجهود إزاء الاستجابة للتحديات خاصة في هذا الوضع الانساني الكارثي والذي يظهر الحاجة الملحة لدعم صمود الأهل في غزة وتزويد القطاع بالإمدادات الصحية والطبية والاغاثية.
--(بترا)
ج ب/اح
18/10/2023 12:14:33
MENAFN18102023000117011021ID1107266234
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