جمعية المركز الإسلامي تسلم الخيرية الهاشمية 100 ألف دينار لصالح غزة

MENAFN - Jordan News Agency)





عمان 18 تشرين الاول (بترا)- سلمت جمعية المركز الاسلامي الخيرية الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تبرعا بقيمة مئة ألف دينار لصالح دعم صمود الاهل في غزة.

وقال رئيس الجمعية الدكتور جميل الدهيسات في بيان اليوم الاربعاء، إن هذا المبلغ هو حصيلة تبرعات أولية ستتلوها تبرعات أخرى، من خلال مراكز الجمعية في كل المحافظات، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية باعتبارها الجهة الرسمية المخولة بإيصال التبرعات إلى غزة.





وأكد أن هذه المساهمة هي جزء يسير أمام التضحيات التي يقدمها الأشقاء الفلسطينيون في غزة وهم يواجهون حربا شرسة تلقي فوق رؤوسهم وعلى منازلهم القنابل والصواريخ مخلفة حجما هائلا من الدمار والشهداء والجرحى، لافتا إلى أن ما تتعرض له غزة هو "جريمة كبرى صمت عنها العالم وأعطى إسرائيل شرعية مزورة في القتل والتشريد والإبادة".





ولفت الى ان الأردنيين لا يعتبرون أنفسهم متضامنين فحسب، بل هم شركاء في الوجع والألم والدم، مؤكدا أن "وقوفنا مع غزة وكل فلسطين هو واجب ديني تجاه الأشقاء والأبرياء.

بدوره أعرب أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي عن تقديره للجمعية على دعمها المشرف، وحضورها الدائم في كل المواقف والأحوال والظروف.

واكد أهمية تنسيق الجهود إزاء الاستجابة للتحديات خاصة في هذا الوضع الانساني الكارثي والذي يظهر الحاجة الملحة لدعم صمود الأهل في غزة وتزويد القطاع بالإمدادات الصحية والطبية والاغاثية.





--(بترا)





ج ب/اح

18/10/2023 12:14:33