مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 18 تشرين الأول (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية.

وتتعمد قوات الاحتلال التضييق على المصلين، وعرقلة دخولهم إلى المسجد الأقصى المبارك.

-- (بترا)

م . ف/أ م/ب ط

18/10/2023 11:46:02