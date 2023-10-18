مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك
التاريخ
10/18/2023 2:34:44 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 18 تشرين الأول (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية.
وتتعمد قوات الاحتلال التضييق على المصلين، وعرقلة دخولهم إلى المسجد الأقصى المبارك.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
18/10/2023 11:46:02
MENAFN18102023000117011021ID1107266229
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