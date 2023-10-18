بحث التعاون بين جامعة جدارا والعلوم التطبيقية البحرينية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 18 تشرين الأول (بترا) بحثت نائب رئيس جامعة جدارا الأستاذ الدكتور إيمان البشيتي ، مع نائب رئيس جامعة العلوم التطبيقية للشؤون الأكاديمية والتطوير في مملكة البحرين الأستاذ الدكتور حاتم المصري اليوم، أوجه التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك خلال زيارة البشيتي إلى جامعة العلوم التطبيقية البحرينية، عرضت خلالها نشأة الجامعة ورؤيتها ورسالتها ومسيرتها والتخصصات الأكاديمية النوعية التي تطرحها والتي يتطلبها سوق العمل المحلي والعربي والإقليمي.

كما عرضت البشيتي لابرز الخدمات المتميزة التي تقدمها الجامعة للطلبة وحرصها على خلق بيئة جامعية تحفز الطلبة على الإبداع وتساهم في بناء وصقل شخصياتهم، مبدية حرص جامعة جدارا على الانفتاح والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية عالميا في المجالات التعليمية.

من جانبه ، أعرب نائب رئيس جامعة العلوم التطبيقية للشؤون الأكاديمية والتطوير في مملكة البحرين المصري عن سعادته بهذا التعاون، مشيراً إلى أن جامعة العلوم التطبيقية حريصة على التعاون مع الجامعات العربية لتعزيز أوجه العمل المشترك بما يخدم الطلاب ويساعدهم على التميز في سوق العمل بعد تخرجهم.

وناقش الجانبان آليات العمل الثنائي المشترك على الصعيد الأكاديمي، من خلال وضع مسودة لإتفاقية سيتم توقيعها لاحقاً تتضمن إعداد المشاريع البحثية المشتركة، وتبادل الزيارات العلمية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين.

كما تنص المسودة على دعم جهود التبادل الطلابي في المجال الثقافي والمعرفي، وإعطاء دورات مكثفة ومعادلتها بمواد دراسية وبشهادات معتمدة من الجامعتين، وتبادل المحاضرات (عن بعد) في شتى التخصصات بين أعضاء الهيئات التدريسية وعرضها على الطلبة.

وفي ختام اللقاء تبادلت البشيتي والمصري الدروع التقديرية التذكارية التي تحمل شعار وإسم الجامعتين.

(بترا)

ع ع / س س

18/10/2023 11:44:45