بحث التعاون بين جامعة جدارا والعلوم التطبيقية البحرينية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 18 تشرين الأول (بترا) بحثت نائب رئيس جامعة جدارا الأستاذ الدكتور إيمان البشيتي ، مع نائب رئيس جامعة العلوم التطبيقية للشؤون الأكاديمية والتطوير في مملكة البحرين الأستاذ الدكتور حاتم المصري اليوم، أوجه التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك بين الجانبين.
جاء ذلك خلال زيارة البشيتي إلى جامعة العلوم التطبيقية البحرينية، عرضت خلالها نشأة الجامعة ورؤيتها ورسالتها ومسيرتها والتخصصات الأكاديمية النوعية التي تطرحها والتي يتطلبها سوق العمل المحلي والعربي والإقليمي.
كما عرضت البشيتي لابرز الخدمات المتميزة التي تقدمها الجامعة للطلبة وحرصها على خلق بيئة جامعية تحفز الطلبة على الإبداع وتساهم في بناء وصقل شخصياتهم، مبدية حرص جامعة جدارا على الانفتاح والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية عالميا في المجالات التعليمية.
من جانبه ، أعرب نائب رئيس جامعة العلوم التطبيقية للشؤون الأكاديمية والتطوير في مملكة البحرين المصري عن سعادته بهذا التعاون، مشيراً إلى أن جامعة العلوم التطبيقية حريصة على التعاون مع الجامعات العربية لتعزيز أوجه العمل المشترك بما يخدم الطلاب ويساعدهم على التميز في سوق العمل بعد تخرجهم.
وناقش الجانبان آليات العمل الثنائي المشترك على الصعيد الأكاديمي، من خلال وضع مسودة لإتفاقية سيتم توقيعها لاحقاً تتضمن إعداد المشاريع البحثية المشتركة، وتبادل الزيارات العلمية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين.
كما تنص المسودة على دعم جهود التبادل الطلابي في المجال الثقافي والمعرفي، وإعطاء دورات مكثفة ومعادلتها بمواد دراسية وبشهادات معتمدة من الجامعتين، وتبادل المحاضرات (عن بعد) في شتى التخصصات بين أعضاء الهيئات التدريسية وعرضها على الطلبة.
وفي ختام اللقاء تبادلت البشيتي والمصري الدروع التقديرية التذكارية التي تحمل شعار وإسم الجامعتين.
(بترا)
ع ع / س س
18/10/2023 11:44:45
MENAFN18102023000117011021ID1107266228
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