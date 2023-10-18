مجلس كنائس الشرق الأوسط: ما بجري في غزة إبادة جماعية وتطهير عرقي

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 18 تشرين الأول (بترا) - أعلن مجلس كنائس الشرق الأوسط، في بيان، أنه لم يعد خافيا أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة ليس ردة فعل عسكرية على فعل عسكري وإنما إبادة جماعية وتطهير عرقي يطال محتجزي أكبر سجن في التاريخ البشري وعن سابق تصور وتصميم.

واعتبر المجلس أن "ما يجري على ارض غزة من ممارسات الأرض المحروقة، وحرق من عليها، قد خرج عن كل منطق وشريعة إلهية وبشرية، إذ انه حتى الحروب لها ضوابط تحددها المعاهدات والمواثيق الدولية".

وقال "إن التعرض للمدنيين العزل، ومنهم المرضى وذوو الحاجات الخاصة، كما للأطفال والنساء والعجزة، وتدمير البنى التحتية والمنظومة الطبية وقتل الطواقم الطبية والصحافيين، وقطع المياه والمؤن والدواء عن مجتمع يتكون من مليونين ونصف المليون من الناس، لا يمكن وصفه إلا على انه جريمة ضد الإنسانية".

وأضاف البيان "ان مجلس كنائس الشرق الأوسط، الذي يضم بعضويته كل كنائس المنطقة، والذي تنتشر مؤسساته التنموية على كامل ارض فلسطين وخريطة التشرد الفلسطيني، يطالب المجتمع الدولي، بما فيه المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والطفولة وحماية المدنيين، وكل شرفاء العالم، بأخذ الموقف المناسب والقيام بالخطوات المناسبة فورا، وأولها وقف العدوان على غزة ورفع الحصار وفتح المعابر".

وختم البيان أنه لا يمكن ان تمر هذه الجريمة من دون محاسبة، بل يجب ان يكون الموقف الدولي ملزما للذين امتهنوا كرامة الإنسان ولم يأبهوا لا لحياته ولا لسلامته، وإذا لم تتحرك الإنسانية برمتها فورا، وبالشكل المناسب، فإن هذه الجريمة سوف تبقى وصمة عار على جبين الإنسانية الى ابد الدهور.

-- (بترا)

ف ج/ب ط

18/10/2023 11:42:00