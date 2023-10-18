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منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان تستنكر المجزرة الإسرائيلية في مستشفى المعمداني

10/18/2023 2:34:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 18 تشرين الأول (بترا)- استنكرت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بكل أدوات الإدانة، المجزرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في مستشفي المعمداني في غزة.
وأكدت المنظمة في بيان، ان تلك المجزرة تضاف إلى المجازر التي ارتكبتها "إسرائيل" قبل ذلك في صبرا وشاتيلا وبحر البقر في مصر.
وطالبت المنظمة، بعقد مؤتمر دولي لوضع حلول حاسمة وإرغام الاحتلال الإسرائيلي على القبول بحل الدولتين، داعية مجلس الأمن الدولي إلى تشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها "إسرائيل"، وتقديمها للمحاكمة الجنائية، والعمل وبكل سرعة على إدخال شاحنات الإغاثة إلى غزة.
--(بترا)
ن ا/ أ أ/ ف ج
18/10/2023 11:37:24

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