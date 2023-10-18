منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان تستنكر المجزرة الإسرائيلية في مستشفى المعمداني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 18 تشرين الأول (بترا)- استنكرت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بكل أدوات الإدانة، المجزرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في مستشفي المعمداني في غزة.
وأكدت المنظمة في بيان، ان تلك المجزرة تضاف إلى المجازر التي ارتكبتها "إسرائيل" قبل ذلك في صبرا وشاتيلا وبحر البقر في مصر.
وطالبت المنظمة، بعقد مؤتمر دولي لوضع حلول حاسمة وإرغام الاحتلال الإسرائيلي على القبول بحل الدولتين، داعية مجلس الأمن الدولي إلى تشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها "إسرائيل"، وتقديمها للمحاكمة الجنائية، والعمل وبكل سرعة على إدخال شاحنات الإغاثة إلى غزة.
--(بترا)
ن ا/ أ أ/ ف ج
18/10/2023 11:37:24
MENAFN18102023000117011021ID1107266226
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.