الرئيس المصري يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف التصعيد العسكري بقطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 18 تشرين الأول (بترا) طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف التصعيد العسكري في قطاع غزة، والتعامل مع القضية الفلسطينية بشكل متكامل، معربا عن تعازيه بضحايا مستشفى المعمداني في غزة.
وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، رفض مصر تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، مؤكدا موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية ورفضها جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين.
كما أكد أن تصفية القضية الفلسطينية أمر في غاية الخطورة، وما يحدث في غزة خطير، وهو محاولة إلى دفع السكان إلى اللجوء والهجرة إلى مصر، وهذا ما لا تقبله مصر باعتباره تصفية للقضية.
وحول معبر رفح والمساعدات قال السيسي، إن مصر مستمرة في استقبال المساعدات الإنسانية، وملتزمة بنقلها إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري وقت سماح الأوضاع بذلك، مشيرا إلى أن مصر لم تغلق معبر رفح منذ اندلاع الأزمة، إلا أن التطورات وتكرار القصف حال دون عمله.
-- (بترا)
ن ا/ب ط
18/10/2023 11:36:06
MENAFN18102023000117011021ID1107266225
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