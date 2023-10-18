الرئيس المصري يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف التصعيد العسكري بقطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 18 تشرين الأول (بترا) طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف التصعيد العسكري في قطاع غزة، والتعامل مع القضية الفلسطينية بشكل متكامل، معربا عن تعازيه بضحايا مستشفى المعمداني في غزة.

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، رفض مصر تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، مؤكدا موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية ورفضها جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين.

كما أكد أن تصفية القضية الفلسطينية أمر في غاية الخطورة، وما يحدث في غزة خطير، وهو محاولة إلى دفع السكان إلى اللجوء والهجرة إلى مصر، وهذا ما لا تقبله مصر باعتباره تصفية للقضية.

وحول معبر رفح والمساعدات قال السيسي، إن مصر مستمرة في استقبال المساعدات الإنسانية، وملتزمة بنقلها إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري وقت سماح الأوضاع بذلك، مشيرا إلى أن مصر لم تغلق معبر رفح منذ اندلاع الأزمة، إلا أن التطورات وتكرار القصف حال دون عمله.

-- (بترا)

ن ا/ب ط

18/10/2023 11:36:06