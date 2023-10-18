Wednesday, 18 October 2023 10:33 GMT

الرئيس المصري يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف التصعيد العسكري بقطاع غزة

10/18/2023 2:34:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 18 تشرين الأول (بترا) طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف التصعيد العسكري في قطاع غزة، والتعامل مع القضية الفلسطينية بشكل متكامل، معربا عن تعازيه بضحايا مستشفى المعمداني في غزة.
وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، رفض مصر تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، مؤكدا موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية ورفضها جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين.
كما أكد أن تصفية القضية الفلسطينية أمر في غاية الخطورة، وما يحدث في غزة خطير، وهو محاولة إلى دفع السكان إلى اللجوء والهجرة إلى مصر، وهذا ما لا تقبله مصر باعتباره تصفية للقضية.
وحول معبر رفح والمساعدات قال السيسي، إن مصر مستمرة في استقبال المساعدات الإنسانية، وملتزمة بنقلها إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري وقت سماح الأوضاع بذلك، مشيرا إلى أن مصر لم تغلق معبر رفح منذ اندلاع الأزمة، إلا أن التطورات وتكرار القصف حال دون عمله.
-- (بترا)
ن ا/ب ط
18/10/2023 11:36:06

MENAFN18102023000117011021ID1107266225

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث