اليونيفيل: مستمرون في عملنا ولا انسحاب

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 18 تشرين الأول (بترا)- أعلنت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" ، أنها مستمرة في عملها، وذلك بعد نشر تقارير مصورة تزعم أنها تنسحب من جنوب لبنان.

وقال الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، في بيان اليوم الأربعاء، إن حفظة السلام التابعين لليونيفيل لا زالوا في مواقعهم ويقومون بمهامهم.

وأضاف "عملنا مستمر، بما في ذلك الأنشطة المنتظمة مثل، عمليات تبديل القوات داخل لبنان وخارجه، وليست لدينا أي خطط للمغادرة، ونحن نبذل قصارى جهدنا على مدار الساعة لنزع فتيل التوتر ومنع المزيد من تدهور الوضع".

وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت، أن لا صحة لما يتم تداوله عن انسحاب قوات حفظ السلام من جنوب لبنان، والفيديو المتداول هو إجراءات تبديل دورية تقوم بها اليونيفيل".

وقال "يستمر القصف الإسرائيلي بشكل متقطع على محيط بلدتي رميش وعيتا الشعب اللبنانيتين الحدوديتين، ويحلق الطيران المروحي الاستطلاعي الإسرائيلي فوق القرى الحدودية في مرجعيون حاصبيا والعرقوب".

وأضاف"رفع الجيش اللبناني بالتنسيق مع قوات اليونيفيل درجة استنفارهما على طول الخط الحدودي في القطاع الشرقي تحسبا لأي طارئ".

وأعلن حزب الله في بيان، أنه استهدف دبابة ميركافا للجيش الإسرائيلي في موقع ‏الراهب الحزودي مع لبنان وتم إصابتها إصابة مباشرة، ما أدى إلى قتل وجرح طاقمها. ‏

-- (بترا)

ف ج/أ م/ب ط

18/10/2023 11:32:26