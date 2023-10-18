اليونيفيل: مستمرون في عملنا ولا انسحاب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 18 تشرين الأول (بترا)- أعلنت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" ، أنها مستمرة في عملها، وذلك بعد نشر تقارير مصورة تزعم أنها تنسحب من جنوب لبنان.
وقال الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، في بيان اليوم الأربعاء، إن حفظة السلام التابعين لليونيفيل لا زالوا في مواقعهم ويقومون بمهامهم.
وأضاف "عملنا مستمر، بما في ذلك الأنشطة المنتظمة مثل، عمليات تبديل القوات داخل لبنان وخارجه، وليست لدينا أي خطط للمغادرة، ونحن نبذل قصارى جهدنا على مدار الساعة لنزع فتيل التوتر ومنع المزيد من تدهور الوضع".
وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت، أن لا صحة لما يتم تداوله عن انسحاب قوات حفظ السلام من جنوب لبنان، والفيديو المتداول هو إجراءات تبديل دورية تقوم بها اليونيفيل".
وقال "يستمر القصف الإسرائيلي بشكل متقطع على محيط بلدتي رميش وعيتا الشعب اللبنانيتين الحدوديتين، ويحلق الطيران المروحي الاستطلاعي الإسرائيلي فوق القرى الحدودية في مرجعيون حاصبيا والعرقوب".
وأضاف"رفع الجيش اللبناني بالتنسيق مع قوات اليونيفيل درجة استنفارهما على طول الخط الحدودي في القطاع الشرقي تحسبا لأي طارئ".
وأعلن حزب الله في بيان، أنه استهدف دبابة ميركافا للجيش الإسرائيلي في موقع الراهب الحزودي مع لبنان وتم إصابتها إصابة مباشرة، ما أدى إلى قتل وجرح طاقمها.
-- (بترا)
ف ج/أ م/ب ط
18/10/2023 11:32:26
MENAFN18102023000117011021ID1107266224
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