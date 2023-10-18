بلدية اربد تطلق حملة قلوبنا مع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 18 تشرين الاول(بترا)-اعلن مجلس بلدية اربد الكبرى عن إطلاق حملة "قلوبنا مع غزة" بهدف جمع التبرعات للأهل الصامدين في غزة الذين يتعرضون لأبشع أنواع العدوان والظلم .

وقال رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي ،ان هذه الحملة بدأت صباح اليوم الأربعاء بجمع التبرعات المقدمة من قبل موظفي البلدية كل حسب قدرته وما يرغب به، مبيناً انها ستشمل إقامة أيام مفتوحة لجمع التبرعان من مواطني المدينة بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية.

وأضاف ان مجلس البلدية اتخذ قراراً بالإجماع بإطلاق حملة جمع تبرعات لإغاثة إخواننا وأهلنا في غزة، مؤكداً ان هذا القرار يأتي انسجاماً مع الواجبات الوطنية والمسؤولية الكبرى الملقاة على جميع الأردنيين .

وأهاب الكوفحي ، بجميع موظفي البلدية ومواطني المدينة وساكنيها بأهمية التفاعل مع هذه الحملة خاصة ان أهلنا في غزة يدافعون عن وطنهم وحقوقهم المشروعة.

--(بترا)

م.ق / س س

18/10/2023 11:30:49