بلدية اربد تطلق حملة قلوبنا مع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 18 تشرين الاول(بترا)-اعلن مجلس بلدية اربد الكبرى عن إطلاق حملة "قلوبنا مع غزة" بهدف جمع التبرعات للأهل الصامدين في غزة الذين يتعرضون لأبشع أنواع العدوان والظلم .
وقال رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي ،ان هذه الحملة بدأت صباح اليوم الأربعاء بجمع التبرعات المقدمة من قبل موظفي البلدية كل حسب قدرته وما يرغب به، مبيناً انها ستشمل إقامة أيام مفتوحة لجمع التبرعان من مواطني المدينة بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية.
وأضاف ان مجلس البلدية اتخذ قراراً بالإجماع بإطلاق حملة جمع تبرعات لإغاثة إخواننا وأهلنا في غزة، مؤكداً ان هذا القرار يأتي انسجاماً مع الواجبات الوطنية والمسؤولية الكبرى الملقاة على جميع الأردنيين .
وأهاب الكوفحي ، بجميع موظفي البلدية ومواطني المدينة وساكنيها بأهمية التفاعل مع هذه الحملة خاصة ان أهلنا في غزة يدافعون عن وطنهم وحقوقهم المشروعة.
--(بترا)
م.ق / س س
18/10/2023 11:30:49
MENAFN18102023000117011021ID1107266223
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