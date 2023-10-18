فرنسا تدين بشدة قصف مستشفى في غزة
التاريخ
10/18/2023 2:34:41 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا)- أعربت فرنسا عن "إدانتها الشديدة" لمجزرة مستشفى "المعمداني" في قطاع غزة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن وزارة الخارجية الفرنسية قولها في بيان، إن "القانون الإنساني الدولي ملزم للجميع"، داعية إلى "حماية السكان المدنيين، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تأخير".
--(بترا)
رصد/أغ/ ف ج
18/10/2023 11:29:36
MENAFN18102023000117011021ID1107266222
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