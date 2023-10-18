Wednesday, 18 October 2023 10:32 GMT

فرنسا تدين بشدة قصف مستشفى في غزة

10/18/2023 2:34:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)- أعربت فرنسا عن "إدانتها الشديدة" لمجزرة مستشفى "المعمداني" في قطاع غزة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن وزارة الخارجية الفرنسية قولها في بيان، إن "القانون الإنساني الدولي ملزم للجميع"، داعية إلى "حماية السكان المدنيين، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تأخير".
--(بترا)
رصد/أغ/ ف ج
18/10/2023 11:29:36

MENAFN18102023000117011021ID1107266222

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