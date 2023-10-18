النفط يقفز أكثر من 2% مدعوما بتراجع المخزونات الأميركية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا)- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بفعل مخاوف من تعطل إمدادات النفط وبيانات تظهر تراجع مخزونات الخام الأميركية.
ووفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، زادت العقود الآجلة لخام برنت 2.07 دولار بما يعادل 2.3 بالمئة إلى 91.97 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.26 دولار، أو 2.6 بالمئة، إلى 88.92 دولار للبرميل.
وانخفضت مخزونات الخام الأميركية بنحو 4.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وفقا لأرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء.
--(بترا)
رصد/أغ / س س
18/10/2023 11:23:30
MENAFN18102023000117011021ID1107266221
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