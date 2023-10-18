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النفط يقفز أكثر من 2% مدعوما بتراجع المخزونات الأميركية

10/18/2023 2:34:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بفعل مخاوف من تعطل إمدادات النفط وبيانات تظهر تراجع مخزونات الخام الأميركية.
ووفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، زادت العقود الآجلة لخام برنت 2.07 دولار بما يعادل 2.3 بالمئة إلى 91.97 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.26 دولار، أو 2.6 بالمئة، إلى 88.92 دولار للبرميل.
وانخفضت مخزونات الخام الأميركية بنحو 4.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وفقا لأرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء.
--(بترا)
رصد/أغ / س س
18/10/2023 11:23:30

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