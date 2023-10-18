نقابة المحامين تقرر التوقف عن الترافع اليوم ومسيرة الثانية ظهرا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا) - قررت نقابة المحامين، في بيان اليوم الأربعاء، التوقف عن الترافع وقيد الدعاوى أمام جميع محاكم المملكة اليوم، احتجاجا على جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة وجميع مواقف الدول والجهات الداعمة له واستنكارا للجريمة الصهيونية في المستشفى الأهلي المعمداني.
واعتبرت النقابة في قراراتها التي اتخذتها خلال جلسة طارئة عقدتها برئاسة نقيب المحامين يحيى أبو عبود عقب الجريمة الصهيونية في المستشفى المعمداني وانتهت فجر اليوم، بأن الاعتداء الذي طال المستشفى وأسفر عن ارتقاء أكثر من 500 شهيد من الأطفال والنساء والشيوخ والجرحى، "جريمة حرب وإبادة بشرية وضد الإنسانية".
ودعت النقابة المحامين للمشاركة في مسيرة للمحامين بروب المحاماة تنطلق من قصر العدل في تمام الساعة 2 من ظهر اليوم باتجاه مجمع النقابات المهنية والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقررة عند الساعة 4 عصراً.
وقررت النقابة مطالبة ومخاطبة الحكومة ومجلس الأمة بإلغاء اتفاقية وادي عربة، كما قررت مطالبة ومخاطبة الحكومة بسحب السفير الأردني لدى دولة الاحتلال الاسرائي.
وثمنت النقابة مواقف الدول والجهات والأفراد المساندين لحق الشعب الفلسطيني والرافضين للعدوان على غزه.
ودعت لجنة الإسناد القانوني للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة مجرمي الحرب في الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية والاختصاص العالمي لجرائم الحرب والإبادة.
وأكدت أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين ودعـم مـوقـف جلالة الملك عبدالله الثاني في موقفـه الـداعم لوقف العدوان وإلغاء قمة عمان التي كان مقرراً انعقادها في هذا اليوم.
وقرر المجلس البقاء في حالة انعقاد دائم.
-- (بترا)
ع ح/ب ط
18/10/2023 11:21:56
MENAFN18102023000117011021ID1107266220
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