نقابة المحامين تقرر التوقف عن الترافع اليوم ومسيرة الثانية ظهرا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا) - قررت نقابة المحامين، في بيان اليوم الأربعاء، التوقف عن الترافع وقيد الدعاوى أمام جميع محاكم المملكة اليوم، احتجاجا على جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة وجميع مواقف الدول والجهات الداعمة له واستنكارا للجريمة الصهيونية في المستشفى الأهلي المعمداني.

واعتبرت النقابة في قراراتها التي اتخذتها خلال جلسة طارئة عقدتها برئاسة نقيب المحامين يحيى أبو عبود عقب الجريمة الصهيونية في المستشفى المعمداني وانتهت فجر اليوم، بأن الاعتداء الذي طال المستشفى وأسفر عن ارتقاء أكثر من 500 شهيد من الأطفال والنساء والشيوخ والجرحى، "جريمة حرب وإبادة بشرية وضد الإنسانية".

ودعت النقابة المحامين للمشاركة في مسيرة للمحامين بروب المحاماة تنطلق من قصر العدل في تمام الساعة 2 من ظهر اليوم باتجاه مجمع النقابات المهنية والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقررة عند الساعة 4 عصراً.

وقررت النقابة مطالبة ومخاطبة الحكومة ومجلس الأمة بإلغاء اتفاقية وادي عربة، كما قررت مطالبة ومخاطبة الحكومة بسحب السفير الأردني لدى دولة الاحتلال الاسرائي.

وثمنت النقابة مواقف الدول والجهات والأفراد المساندين لحق الشعب الفلسطيني والرافضين للعدوان على غزه.

ودعت لجنة الإسناد القانوني للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة مجرمي الحرب في الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية والاختصاص العالمي لجرائم الحرب والإبادة.

وأكدت أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين ودعـم مـوقـف جلالة الملك عبدالله الثاني في موقفـه الـداعم لوقف العدوان وإلغاء قمة عمان التي كان مقرراً انعقادها في هذا اليوم.

وقرر المجلس البقاء في حالة انعقاد دائم.

-- (بترا)

ع ح/ب ط

18/10/2023 11:21:56