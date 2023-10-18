وصول الرئيس الأميركي إلى الأراضي المحتلة

وصول الرئيس الأميركي إلى الأراضي المحتلة
التاريخ
10/18/2023 2:34:38 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا)- وصل الرئيس الأميركي جو بايدن،اليوم الأربعاء، إلى الأراضي المحتلة في ظل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن الرئيس الأميركي سيزور "إسرائيل" ليؤكد مؤازرته لها وليناقش مع المسؤولين الإسرائيليين المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.
--(بترا)
رصد / ف ق/ أ أ / س س
18/10/2023 11:19:56
MENAFN18102023000117011021ID1107266219
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