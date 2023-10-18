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وصول الرئيس الأميركي إلى الأراضي المحتلة

10/18/2023 2:34:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)- وصل الرئيس الأميركي جو بايدن،اليوم الأربعاء، إلى الأراضي المحتلة في ظل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن الرئيس الأميركي سيزور "إسرائيل" ليؤكد مؤازرته لها وليناقش مع المسؤولين الإسرائيليين المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.
--(بترا)
رصد / ف ق/ أ أ / س س
18/10/2023 11:19:56

MENAFN18102023000117011021ID1107266219

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