استجابة سريعة وردود أفعال قوية لمبادرة عصام السقا لتغيير البروفايل دعما لفلسطين

MENAFN - Youm7) لاقت مبادرة الفنان عصام السقا نجاحا كبيرا واستجابة سريعة وردود أفعال قوية وعظيمة من قبل قوة مصر الناعمة من فنانين ومشاهير، حيث شارك العديد من الفنانين في مبادرة تغيير صورة البروفايل على السوشيال ميديا لدعم فلسطين، وهى المبادرة التي أطلقها الفنان عصام السقا، حيث قام الفنانون بتغيير صورة بروفايل حساباتهم على السوشيال ميديا بوضع علم فلسطين وأبرز هؤلاء الفنانين أحمد السقا، أمير كرارة، هنا الزاهد، حمادة هلال، مى سليم وآخرون.









نجوم الفن يشاركون في مبادرة تغيير البروفايل لصورة علم فلسطين دعما لغزة





نجوم الفن يشاركون في مبادرة تغيير البروفايل لصورة علم فلسطين دعما لغزة





نجوم الفن يشاركون في مبادرة تغيير البروفايل لصورة علم فلسطين دعما لغزة





نجوم الفن يشاركون في مبادرة تغيير البروفايل لصورة علم فلسطين دعما لغزة





نجوم الفن يشاركون في مبادرة تغيير البروفايل لصورة علم فلسطين دعما لغزة





وقام أيضاً الفنان عمرو دياب بتغيير كافة صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي،

واستبدالها جميعا بصورة العلم الفلسطيني في إعلان واضح لتضامنه مع الشعب الفلسطيني العربي.





يذكر أن نقابة المهن التمثيلية أصدرت بياناً صحفياً لدعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في غزة وجاء في البيان: "نثمن وندعم تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الاسرائيلى المؤسف الذى يستهدف العزل من المدنيين، وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية وقواعد ومبادئ القانون الدولى".





وأضاف البيان :"ان موقف مصر الراسخ انما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضى المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".





وتابع البيان:"استناداً إلى قناعتنا التامة وقناعة كافة جموع الشعب المصرى من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطنى هو حماية للأمن القومى المصرى بل والعربى أيضاً، نعلن تأييدنا واستجابة لدعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعام لا تحمل اللبس أو التأويل من كافة أطياف الشعب المصرى بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومى المصرى والأراضى المصرية هي خط أحمر لا تهاون ولا تفريط فيه".





ونؤكد على جاهزيتنا التامة لحشد الملايين من شباب مصر الذين هم دائماً وأبداً في الصفوف الأولى لدعم الوطن والقضايا الوطنية حفظ الله مصر.. حفظ الله الأشقاء في فلسطين وغزة".



