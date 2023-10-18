العدل جروب تعلن الحداد 3 أيام تضامنا مع غزة

MENAFN - Youm7) أعلنت شركة العدل جرو ، اليوم الأربعاء، حالة الحداد على أرواح الشهداء، لمدة ثلاثة أيام، جراء ما حدث ويحدث كل يوم تجاه أشقائنا في فلسطين – بحسب ما جاء فى بيان الشركة.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بياناً صحفياً لدعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في غزة، وجاء في البيان: "نثمن وندعم تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الاسرائيلى المؤسف الذى يستهدف العزل من المدنيين وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة، في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية وقواعد ومبادئ القنانون الدولى".

وأضاف البيان :"إن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضى المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".

وتابع البيان:"استناداً إلى قناعتنا التامة وقناعة كافة جموع الشعب المصرى من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطنى هو حماية للأمن القومى المصرى بل والعربى أيضاً، نعلن تأييدنا واستجابة لدعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعام لا تحمل اللبس أو التأويل من كافة أطياف الشعب المصرى بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومى المصرى والأراضى المصرية هي خط أحمر لا تهاون ولا تفريط فيه".

و"نؤكد على جاهزيتنا التامة لحشد الملايين من شباب مصر الذين هم دائماً وأبداً في الصفوف الأولى لدعم الوطن والقضايا الوطنية حفظ الله مصر.. حفظ الله الأشقاء في فلسطين وغزة".