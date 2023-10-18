Killers Of The Flower Moon فيلم يجمع سكورسيزي ودي نيرو ودي كابريو فى دور العرض

MENAFN - Youm7) يلتقي الثلاثة سكورسيزي ودي نيرو ودي كابريو لأول مرة في فيلم Killers of the Flower Moonالذي ينطلق في دور العرض المصرية اليوم 18 من أكتوبر، وتقوم قصة الفيلم على أحداث حقيقية وقعت بولاية أوكلاهوما في القرن العشرين، وهو فيلم وصلت ميزانيته إلى ما يقارب الـ 200 مليون دولار.

تدور أحداث الفيلم في إطار ملحمي، حيث يستند إلى كتاب ديفيد جران الأكثر مبيعًا والذي يحمل نفس العنوان ويتناول أحداثاً واقعية في عشرينيات القرن العشرين، حول مقتل أفراد من قبيلة أوسيدج الغنية بالنفط في شمال شرق أوكلاهوما في ظروف غامضة، مما تسبب في إثارة البلبلة والفوضى،.

فيلم Killers of the Flower Moon من إخراج مارتن سكورسيزي الذي شارك في كتابة السيناريو والحوار مع إريك روث، وبطولة روبرت دي نيرو، ليناردو دي كابريو، لي لي جلادستون، جيسي بليمونز، تانتو الكاردينال، جون ليثجو، بريندان فريزر، كارا جايد مايرز، جاني كولينز، جيليان ديون وجيسون إيسبيل.





ثنائية مارتن سكورسيزي ودي نيرو

تضم قائمة الأعمال التي جمعتهما سوياً العديد من الأفلام الهوليودية الناجحة التي تعد من العلامات البارزة في تاريخ السينما، وهي؛ Mean Streets، Taxi Driver، New York, New York، Raging Ball، The King of Comedy، Good Fellas، Cape Fear، Casino.





ثنائية سكورسيزي ودي كابريو

تعاون مارتن سكورسيزي مع نجم هوليوود ليناردو دي كابريو في العديد من الأعمال الهوليودية البارزة أيضاً والتي حققت نجاحاً كبيراً في أنحاء العالم، سواء على المستوى النقدي أو الجماهيري، وهي؛ Gangs of New York، The Aviator، The Departed، Shutter Island، The Wolf of Wall Street.



