عمر طلعت زكريا يبدأ تصوير دوره فى مسلسل بقينا اتنين مع شريف منير

MENAFN - Youm7) انضم الفنان الشاب عمر طلعت زكريا إلى أسرة مسلسل "بقينا اتنين " للفنان شريف منير والذى يتواصل تصويره حالياً للعرض خلال الشهر المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث بدأ عمر تصوير مشاهده التي جمعته بالفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف.

مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 20 حلقة، وبطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، عمرو وهبة، تامر فرج، مروة عبد المنعم، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت وإنتاج كريم أبو ذكرى، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعى رومانسى حيث يناقش صدمة ما بعد الطلاق، ويتطرق لما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل النفسية بالمواقف،

وقدم شريف منير العام الماضى مسلسل "إيجار قديم" وشارك في بطولته محمد الشرنوبى، صلاح عبد الله، فيدرا، ميمى جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدى، بسمة داود، رانيا عبد المنصف، أحمد أبو زيد، علاء زينهم، محمد غنيم وأسامة عبد الله وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى.

أما رانيا يوسف فتستعد لتصوير فيلم جديد بعنوان "فيتو" يجمعها بالفنانة إلهام شاهين وإخراج ياسر سامى يناقش الفيلم العديد من القضايا الاجتماعية وخاصة التي تخص العنف التي تتعرض لها المرأة في مجتمعنا، ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين رانيا يوسف وإلهام شاهين في السينما بعد مشاركتهما في فيلم "ريجاتا" للمخرج محمد سامى والذى تم عرضه عام 2015.

عمر طلعت زكريا وشريف منيرعمر طلعت زكريا ورانيا يوسف



