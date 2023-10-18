المخرج طارق العريان يبدأ التحضير لفيلم ولاد رزق 3

(MENAFN
- Youm7) بدأ المخرج طارق العريان التحضير لفيلمه الجديد "ولاد رزق 3" بطولة النجوم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوى وآخرون، تأليف صلاح الجهينى، حيث بدأ العريان في معاينة أماكن التصوير حيث عاين في عدة مناطق بالإضافة إلى التصوير الخارجي في السعوودية، كما قرر بناء ديكور للحارة الشعبية المقرر أن تكون من ضمن الديكورات الأساسية للعمل .
وشارك في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" خالد الصاوى ونسرين أمين، وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب.
ويحتل فيلم "ولاد رزق 2" المرتبة الثالثة في قائمة الأفلام الأعلى دخلا في تاريخ السينما المصرية، إذ حقق إيرادات بلغت 100,753,422 جنيه مصري، فيما يحتل المرتبة الأولى فيلم "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز.
MENAFN18102023000132011024ID1107266214
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.