المخرج طارق العريان يبدأ التحضير لفيلم ولاد رزق 3

MENAFN - Youm7) بدأ المخرج طارق العريان التحضير لفيلمه الجديد "ولاد رزق 3" بطولة النجوم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوى وآخرون، تأليف صلاح الجهينى، حيث بدأ العريان في معاينة أماكن التصوير حيث عاين في عدة مناطق بالإضافة إلى التصوير الخارجي في السعوودية، كما قرر بناء ديكور للحارة الشعبية المقرر أن تكون من ضمن الديكورات الأساسية للعمل .

وشارك في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" خالد الصاوى ونسرين أمين، وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب.

ويحتل فيلم "ولاد رزق 2" المرتبة الثالثة في قائمة الأفلام الأعلى دخلا في تاريخ السينما المصرية، إذ حقق إيرادات بلغت 100,753,422 جنيه مصري، فيما يحتل المرتبة الأولى فيلم "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز.