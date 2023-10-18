حلم كل عربى.. ساجدة صممت صورا تخيلية لفلسطينيين سعداء بتحرير القدس

MENAFN - Youm7) عمرك تخيلت يوم العودة؟، يوم عودة العزة، وفتح القدس وخروج المحتل الغاشم من الأراضي الفلسطينية ، ووقت الحرب التي جعلت الدبابات والقذائف تتجه نحو المدنيين بل والأطفال أيضاً، تلك اللحظة التى يحلم بها كل عربي، جسدتها الأردنية ساجدة عمر صاحبة الـ 25 عاما ببعض الرسومات باستخدام أحد برامج الذكاء الاصطناعي، فى لوحات حاملة للأمل بعد الشعور بالألم، والفرج بعد الصبر، والعزة بعد الصمود.

يوم العودة عمرك تخيلت يوم العودة؟.. ساجدة صممت صورا لشهداء فلسطين يوم فتح القدس

قالت ساجدة، أردنية الجنسية، بصوت يخنقه البكاء إنها أرادت دعم القضية الفلسطينية ولو بأقل القليل والذي تستطيع القيام به، وهو تصميم بعض اللوحات التي تخيلتها باستخدام أحد برامج الذكاء الإصطناعي ليوم عودة الشهداء من جديد للأقصى، من

شهداء مدنيين وأطفال الذي وصل عددهم في مذبحة مستشفى المعمداني أمس لأكثر من 1000 شهيد.

المسجد الاقصى

وتابعت أن مشاهد الدمار والقتل وموت الأطفال أدمت قلوبنا جميعاً كانت مثل السكين في قلب كل عربي، ، وقالت: "اصبر نفسي دائماً إنه يوم النصر قادم لا محالة شاء من شاء وأبى من أبى، وصممت اللوحات الفنية من خلال عدة مشاهد لأطفال سعداء يهرولون في الشوارع فرحاً، وكبار السن الآمنين في وطنهم، وحمام السلام الذي يطير فوق المسجد الأقصى، بجانب الأم الذي تنظر للسماء وهي حاملة لطفلها في مشهد يبكي من السعادة وليس من القهر".

انتهاء الحرب

وأردفت ساجدة خريجة كلية العمارة والتصميم،

أن فكرة تصميمها للوحات جاءت من وحي ما يتمناه كل عربي لأشقائه الفلسطينيين، وهي العودة من جديد للقدس حاملين رايات النصر لحظة خروج الصهاينة من بلادهم، وتحريرها من الاحتلال الاسرئيلي الذي لا يعرف الرحمة، ولا يعرف سوى سفك وذبح الأطفال.

صورة بواسطة الذكاء اصطناعي





طفلة فلسطينية بصورة بواسطة الذكاء الإصطناعي





صورة لفلسطين بواسطة برنامج الذكاء الإصطناعى





فلسطيني بواسطة أحد برامج الذكاء الإصطناعى



