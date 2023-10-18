سلام لغزة.. صورتان الفرق بينهما 20 ساعة قبل وبعد مجزرة مستشفى المعمداني

MENAFN - Youm7) "سلام لغزة سلام لكل العيون الحزينة"، تلك الأغنية التي كان يلعب على أنغامها أطفال فلسطين داخل مستشفى المعمداني، والذي كانوا يحتمون به من القصف الغاشم لجيش الاحتلال على قطاع غزة ، وهو ماظهر فى مقطع فيديو متداول للطفولة التي رحلت وأدمت قلوب العالم، وأظهرت اللقطات الأطفال وعلى وجوههم الابتسامة رغم الألم، وهناك من ينظفون المستشفى بمنتهى الحماس والحب ونظرة لمستقبل، لكن الأمر لم يستمر كثيراً، حتى تحولت هذه الصورة الملونة إلى حطام وبارود وأشلاء لهؤلاء الأطفال، وذلك بعد قصف مستشفى المعمداني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد 20 ساعة فقط من نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى.

الفيديو المتداول سلام لغزة.. صورتان الفرق بينهما 20 ساعة قبل المجزرة

الفيديو الذي يحمل هذه اللقطات للمصور الفلسطيني محمد سامي، والذي قام بنشره على صفحته الخاصة بتطبيق" إنستجرام"، واحاز على أكثر من 5 ملليين مشاهدة،

كان يشارك فيه الأطفال الغناء واللعب وتنظيف المستشفى، حيث ظهر

الأطفال وهم يداً بيد في حالة تناغم وحلم بمستقبل خالي من الصراعات والحروب.

اطفال غزة

لكن الأمر لم يكن يأتي على عقل إبليس نفسه، حيث تحولت هذه اللقطات المليئة بالأمل إلى كارثة إنسانية، فالقذائف الصاروخية كانت تتوجه

نحو المستشفى المعمداني، لا يكترث لا جيش الإحتلال، ويسألون أنفسهم هل بها أطفال وعزل وأمهات وشيوخ؟.

طفل فلسطيني





مستشفى المعمداني

وسرعان ما تغير نشر الفيديو المبهج إلى نشر وتداول مجموعة من اللقطات للمذبحة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق الأطفال والمدنيين الذين وصل عددهم أكثر من 1000 شهيد ومصاب الأمس فقط.

مجزرة مستشفى المعمداني



