أفكار مبتكرة لترتيب قطع الديكور بغرفة معيشة ضيقة المساحة.. سهلة وبسيطة

MENAFN - Youm7) كل بيت وله مساحته وشكله الخاص به، وقد يكون المنزل واسعا يتسع ل أثاث بكل أريحية، وبعض المنازل تتسم بمساحتها الصغيرة أو تحتوى على بعض الأعمدة أو الأخطاء المعمارية التي تجعل من غرفة المعيشة مشكلة لا يمكن حلها، ولا يكون صاحب المنزل قادرا على التصرف وكيفية إضافة أثاث مناسب للمساحة المتوافرة، مما يجعل المظهر يبدو غير متوازن، ولهذا يوجد بعض الأفكار والحلول للتخطيط لغرفة معيشة لمكان مناسب لقطع الأثاث، ولمعرفة كيفية تحقيق ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "decorilla".

طرق وأفكار لتخطيط غرفة المعيشة :اللعب بالزوايا وكسر القواعد:

عند القيام بتصميم ديكور مناسب لغرفة المعيشة يمكن عدم السير على القواعد الخاصة بالتصميم، واختيار قطع أثاث غير تقليدية، عن طريق إضافة أريكة بشكل قطرى لتناسب الغرف ذات الزوايا الغريبة غير تقليدية، والحصول على تصميم مميز، مما يجعل المكان مناسبا لقطع الأثاث .



كسر القواعد





ترتيب الأثاث على حسب الغرفة:

قد يكون في غرفة المعيشة مدفأة بآخر الغرفة أو نافذة تظهر بشكل غير مناسب، عندئذ يمكن ترتيب الأثاث على حسب شكل الغرفة لتتناسق مع غيرها، فيمكن إضافة مقعد مريح في المكان، مع تسليط الضوء على الزواية وجعل المساحة قابلة للاستخدام مما يجعل الغرفة جميلة ومتألقة بغض النظر عن مساحتها وترتيب قطع الأثاث فيها .



غرفة معيشة

استخدام اللون المناسب للغرفة:

يمكن للغرفة الصغيرة أن يلون جدارها بطلاء داكن، مما يعطى خدعة ويلفت النظر عن تصميم غرفة المعيشة الصغيرة، ويوحى بأنها متسعة وذات خلفية جميلة فنية.



اللون الداكن

إضافة مرايات:

من السهل على المرآة خلق وهم بالمساحة، في المناطق الضيقة ويعطى إيحاء بأن الغرفة واسعة بشكل كبير، كما إن المرايات قادرة على إحداث فرق كبير مع إضافة لمسة من الأناقة إلى تصميم غريب في الغرفة لشكل متميز، لذلك ينصح بإضافة مرآة عند الغرفة الضيقة لجعل المكان يبدو أكثر توازنا .





إضافة مرايات



