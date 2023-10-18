أفكار مبتكرة لترتيب قطع الديكور بغرفة معيشة ضيقة المساحة.. سهلة وبسيطة

(MENAFN
- Youm7) كل بيت وله مساحته وشكله الخاص به، وقد يكون المنزل واسعا يتسع ل أثاث بكل أريحية، وبعض المنازل تتسم بمساحتها الصغيرة أو تحتوى على بعض الأعمدة أو الأخطاء المعمارية التي تجعل من غرفة المعيشة مشكلة لا يمكن حلها، ولا يكون صاحب المنزل قادرا على التصرف وكيفية إضافة أثاث مناسب للمساحة المتوافرة، مما يجعل المظهر يبدو غير متوازن، ولهذا يوجد بعض الأفكار والحلول للتخطيط لغرفة معيشة لمكان مناسب لقطع الأثاث، ولمعرفة كيفية تحقيق ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "decorilla".
طرق وأفكار لتخطيط غرفة المعيشة :
اللعب بالزوايا وكسر القواعد:
عند القيام بتصميم ديكور مناسب لغرفة المعيشة يمكن عدم السير على القواعد الخاصة بالتصميم، واختيار قطع أثاث غير تقليدية، عن طريق إضافة أريكة بشكل قطرى لتناسب الغرف ذات الزوايا الغريبة غير تقليدية، والحصول على تصميم مميز، مما يجعل المكان مناسبا لقطع الأثاث .
كسر القواعد
ترتيب الأثاث على حسب الغرفة:
قد يكون في غرفة المعيشة مدفأة بآخر الغرفة أو نافذة تظهر بشكل غير مناسب، عندئذ يمكن ترتيب الأثاث على حسب شكل الغرفة لتتناسق مع غيرها، فيمكن إضافة مقعد مريح في المكان، مع تسليط الضوء على الزواية وجعل المساحة قابلة للاستخدام مما يجعل الغرفة جميلة ومتألقة بغض النظر عن مساحتها وترتيب قطع الأثاث فيها .
غرفة معيشة
استخدام اللون المناسب للغرفة:
يمكن للغرفة الصغيرة أن يلون جدارها بطلاء داكن، مما يعطى خدعة ويلفت النظر عن تصميم غرفة المعيشة الصغيرة، ويوحى بأنها متسعة وذات خلفية جميلة فنية.
اللون الداكن
إضافة مرايات:
من السهل على المرآة خلق وهم بالمساحة، في المناطق الضيقة ويعطى إيحاء بأن الغرفة واسعة بشكل كبير، كما إن المرايات قادرة على إحداث فرق كبير مع إضافة لمسة من الأناقة إلى تصميم غريب في الغرفة لشكل متميز، لذلك ينصح بإضافة مرآة عند الغرفة الضيقة لجعل المكان يبدو أكثر توازنا .
إضافة مرايات
MENAFN18102023000132011024ID1107266211
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.