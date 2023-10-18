فلسطينية تصمم خريطة لتعريف وطنها للأطفال: هنضل حافظين كل شبر في أرضنا

MENAFN - Youm7) الوطن ليس بلداً ننتمى له، بل بمثابةروح وحياة، وليس فقط حدود يعيش فيها أصحاب الأرض، وتراب تنغمس فيه خطواتهم، وسماء تحلق فيها أحلامهم، فالوطن يبدأ حبه فى القلوب منذ مرحلة الطفولة، ويرسخ في وجداننا عشقه حد الموت، ومن ضمن العوامل التى تساعد فى ذلك هو معرفتنا الكاملة بتفاصيل بلادنا، بمحافظاتها ونجوعها وحتى أعداد الحصى الموجودة على أرضها..بهذه العبارات بدأت إيمان أبو عرّة فلسطينية الجنسية والتي كانت إحدى المشاركات في تصميم خريطة فلسطين للأطفال، حديثها لـ "اليوم السابع".

وأضافت:"تصميم الخريطة يساعد الأطفال أو المشاهد على تخيل فلسطين بشكل يشبه الحقيقة والإبحار فيها والتجول في تفاصيلها بشكل أكثر تركيزاً، وأن يتنقل من مدينة لأخرى من الجنوب حتى الشمال ومن الشرق إلى الغرب، وإضافة لمسة سحرية تجعل الطفل يحفظ كل شبر في أرضه".

خريطة فلسطين إيمان :مهما كان عدد اللي راحوا هنضل حافظين كل شبر في أرضنا

وتابعت إيمان الحاصلة على درجة ماجستير في تاريخ الفن، أن الهدف من تقديم الخريطة بهذا الشكل هو تحقيق حلم كل طفل وشاب فلسطيني في الحصول على خريطة فلسطين واضحة المعالم والمدن كما لم يسبق أن رأوها من قبل، وأضافت أن الأطفال يحتاجون لمعلومات عن فلسطين، والمدن التاريخية، المعالم الأثرية العريقة المعروفة هناك مثل المسجد الأقصى وقبة الصخرة ومدينة نابلس وغيرها من الكثير من المعالم التاريخية والدينية، وما تشتهر به هذه المدن، وأيضاً إتاحة الفرصة لأطفال الدول الأخرى والشقيقة للتعرف على فلسطين وأهم المعلومات عنها.

وأضافت أن العمل مشترك بينها وبين مجموعة من المتخصصين الذين استطاعوا جمع التاريخ والفن في لوحة واحدة، ومن بينهم زوجها عمر زغلول متخصص الجرافيك والفلسطيني الجنسية، كما أوضحت إنه مهما كان عدد الأطفال الضحايا سيكون هناك جيل آخر يذكر كل تفاصيل وطنه ويحفظها عن ظهر قلب، ولن يفرطوا في أرضهم مهما كانت الخسائر حتى وإن كانت دماؤهم الثمن.



