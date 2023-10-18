كيف تدعم صديقك الفلسطينى المغترب؟

MENAFN - Youm7) يشعر العالم بالحزن عند مشاهدة صور ومقاطع فيديو لقتل الإحتلال الإسرائيلى للأطفالالفلسطينيين الأبرياء والنساء والعجائز، وفى ظل هذه الأحداث يوجد فلسطينيون فى الغربة يشاهدون هذه الجرائم من مشاهد الدم والعنف التي تمزق القلوب وتحفر في الأعماق جروحاً وحزنا، لذلك نستعرض فى التقرير نصائح لمواساة ودعم الصديق الفلسطينى فى الغربة، من خلال نصائح ذكرها محمد مصطفى الأخصائي النفسي .

كيف تساند صديقك الفلسطينى؟

قال محمد مصطفي في حديثه لـ "اليوم السابع":" إننا نواجه بعض المواقف والضغوط المرهقة والتي نستطيع التعامل معها، لكن ماذا عن تلك التجارب الصعبة التي يعيشها أهلنا في غزة مثل فقدان أحد أفراد الأسرة أو المنزل،

تلك التجارب قد تؤدي إلى أزمة نفسية صغيرة أو كبيرة وفقا لرؤيتنا للحدث وقدرتنا على التأقلم فقد يشعر الشخص بانخفاض قدرته على العمل، وعدم القدرة على اتخاذ القرار، وفقدان رغبته للطعام والشراب، وانعدام الإحساس بالأمان،لذلك يجب مساندة الصديق الفلسطينى من خلال هذه الخطوات:

الإنصات:



يجب الإنصات جيداً للصديق الفلسطينى حتى نصل إلى فهم عميق لوضعه النفسي الحالي، ومعرفة كيفية تقديم الدعم المناسب له من خلال التحدث معه وطرح بعض الأسئلة المفتوحة التي تساعده على أن يتحدث ويعبر عما بداخله، و أثناء ذلك يجب إعادة صياغة ما قاله الصديق حتى نفهمه.

التقييم:



بعد أن نفهم المشكلة بشكل جيد حتى نستطيع تقييم حالته النفسية، كما يساعد وضعه الجسدي والنفسي من خلال ملاحظته على فهمه جيداً حتى يمكن التعامل معه.

ترتيب أولويات:

هي امتداد للتقييم فبعد ملاحظة ما حدث من ردود فعل الصديق والتحقق من هل هناك يمكن أن يؤذى نفسه، حتى يمكن مساعدته فى تجاوز فقدانه لعائلته أو أصدقائه ومواساته للحفاظ على حياته.

العلاج:



بعد الإنصات لقصص الأصدقاء الفلسطينيين، و فهم الوضع الحالى لما حدث، وبعد التقييم، وبعد تحديد الأشخاص الأكثر أهمية للتدخل السريع، يجب طلب مساعدة المتخصصين للتعامل معه وتقديم الدعم له والتخفيف عنه بشكل سليم .





الرعاية:

وهى المرحلة الختامية وتحدث عندما يصل الشخص إلى حالة من الاستقرار النسبي وإنخفاض حدة الحزن (هذا لا يعنى أننا سوف نمحى الحزن) فنوجه الشخص إلى المضي قدماً للأمام، مع العلم أننا نصل إلى تلك المرحلة خلال جلستين أو ثلاثة بحد أقصى، مع تذكر إننا هنا لا نمارس العلاج النفسي بل نحن فقط نقدم الدعم.





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