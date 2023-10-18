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غرفة الصناعات الكيماوية تؤكد دعم الرئيس السيسى في القضية الفلسطينية

10/18/2023 2:32:43 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية وجميع العاملين بالغرفة عن تأييدهم لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للوقوف أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتقديم الدعم الكاملة للرئيس في رفض تهجير سكان غزة إلي سيناء .



وقال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة بكامل أعضائها وشركاتها تؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة قرارته بشأن رفض التهجير من غزة.



وأضاف الجبلي، في بيان خاص بالغرفة اليوم، أنه يؤيد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي من شأنها حماية أرض مصر من المخاطر والحرب مع إسرائيل وانهاء مسيرة سلام استمرت عقودا، وحماية سيناء من مخطط تحويلها لمسرح حرب وعمليات عسكرية.



وأكد رئيس الغرفة، أن القيادة السياسية تحظي بتأيد قوي من كافة الغرف الصناعية باتحاد الصناعات وكذلك الشعب المصري بشكل عام في جميع القرارات التي من شأنها حماية الوطن ودعم القضية الفلسطينية.



وأعلن اتحاد الصناعات المصرية، تأيدة موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوقوف أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ومؤكدا دعمه بالتفويض الشعبي والاصفطاف خلفه في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين.



وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تهجير المدنيين الفلسطنيين من شمال قطاع غزة إلى الجنوب.



وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، إن "هناك 105 ملايين مواطن مصري، والرأي العام المصري والعربي يتأثر ببعضه البعض، وإذا استدعى الأمر لمطالبة الشعب المصري للخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة فستروا ملايين من المصريين يخرجون للرفض ودعم الموقف المصري في هذا الأمر".



وتابع أن "الهدف النهائي من عملية منع المياه والوقود والكهرباء ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع هو نقل المواطنيين الفلسطينيين إلى مصر، وهذا أمر نرفضه، ونرفض تصفية القضية الفلسطينية".












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