رابطة مصنعي السيارات تعلن تأييد الرئيس السيسي فى مساندة القضية الفلسطينية

رابطة مصنعي السيارات تعلن تأييد الرئيس السيسي فى مساندة القضية الفلسطينية
التاريخ
10/18/2023 2:32:43 PM
(MENAFN
- Youm7) أعلنت رابطة مصنعي السيارات المصرية تأييدها لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للوقوف أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم، ودعم الشعب الفلسطينى.
وأكدت الرابطة دعمها الكامل للرئيس السيسى فى مطالبه للتفويض الشعبى والاصطفاف خلفه فى دعم القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين.
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