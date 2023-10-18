Wednesday, 18 October 2023 10:31 GMT

رابطة مصنعي السيارات تعلن تأييد الرئيس السيسي فى مساندة القضية الفلسطينية

10/18/2023 2:32:43 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت رابطة مصنعي السيارات المصرية تأييدها لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للوقوف أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم، ودعم الشعب الفلسطينى.



وأكدت الرابطة دعمها الكامل للرئيس السيسى فى مطالبه للتفويض الشعبى والاصطفاف خلفه فى دعم القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين.
















MENAFN18102023000132011024ID1107266207

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث